Valeo : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la mi-séance - Mardi 14 août 2018 La plus forte baisse

(-1,89% à 40,59 euros)Le titre de l'équipementier automobile recule sans raison particulière. Il se rapproche de son plus bas de l'année, à 39,55 euros, atteint le 2 août. Fin juillet, lors de la présentation de ses résultats semestriels, le groupe avait affiché sa prudence concernant sa deuxième moitié d'exercice. Il pointait du doigt les incertitudes liées à la hausse du prix des matières premières (en particulier l'acier et les résines) et à la perturbation de certaines productions en Europe principalement au troisième trimestre, en raison du nouveau cycle d'homologation des véhicules WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test).