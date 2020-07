Valeo : En perte au S1, Valeo comprime ses coûts et passe de lourdes dépréciations

(Actualisation: précisions sur les réductions de coûts et leur impact sur les effectifs, informations supplémentaires sur les perspectives du second semestre, déclaration du PDG, contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Valeo a fait état mardi d'une lourde perte au premier semestre, l'affaiblissement du marché automobile mondial ayant conduit le groupe a passer d'importantes dépréciations d'actifs.

Valeo a publié au titre du premier semestre une perte nette, part du groupe, de 1,21 milliard d'euros, contre un bénéfice net de 162 millions d'euros un an plus tôt. Elle intègre 622 millions d'euros de charges non récurrentes.

La perte opérationnelle, avant amortissements et capitalisation des frais de R&D, s'est établie à 840 millions d'euros, incluant des charges exceptionnelles de 457 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires du groupe pour le semestre clos fin juin s'est inscrit à 7,06 milliards d'euros, soit une baisse de 28% par rapport à la même période en 2019, à taux de de change et périmètre constants. Cette baisse est notamment liée à l'arrêt quasi complet de la production automobile mondiale en avril, conséquence de la pandémie de coronavirus.

Face à cette chute d'activité et à des perspectives de marché plus sombres, le groupe a lancé une revue de ses actifs et a décidé de comptabiliser une charge non récurrente de 622 millions d'euros dans ses comptes semestriels. Cette charge inclut notamment 392 millions d'euros de dépréciation d'actifs opérationnels, dans les activités au Brésil, les activités liées au diesel et les dépenses de R&D capitalisées pour un certain nombre de projets.

Suppression de 12.000 postes

Valeo a par ailleurs indiqué avoir réduit ses coûts de 570 millions d'euros, avec notamment la suppression de 12.000 postes dont un peu moins de 2.000 en France au premier semestre. L'industriel a également diminué ses investissements et ses stocks bruts à hauteur de 384 millions d'euros.

Au second semestre, Valeo entend retrouver un flux de trésorerie positif, de plus de 400 millions d'euros, après avoir consommé 1,05 milliard d'euros de cash sur les six premiers mois de 2020.

Le groupe compte par ailleurs "surperformer" d'au moins 5 points la production automobile mondiale, attendue en baisse de 10% par rapport à la même période de 2019, et table sur résultat brut d'exploitation (Ebitda) d'environ 10% de son chiffre d'affaires, contre environ 6% au premier semestre.

La poursuite de la "variabilisation des coûts" entraînera des charges de restructuration comprises entre 50 et 100 millions d'euros au second semestre, a par ailleurs précisé l'équipementier dans un communiqué.

"Nous devons prendre des mesures structurelles pour adapter nos coûts à l'évolution du marché", a souligné Jacques Aschenbroich, le président-directeur général du groupe, lors d'une conférence téléphonique. Il a précisé que les cessions d'actifs n'étaient "pas une priorité" compte tenu de la forte demande attendue à moyen terme dans l'ensemble des activités du groupe.

