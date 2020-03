Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur des marchés actions bien orientés, Valeo progresse de 4,84% à 17,32 euros, grâce à l’entrée à son capital du Fonds stratégique de participations (FSP). Ce dernier détient 4% du capital et des droits de vote de l'équipementier automobile. « Cet investissement a été construit progressivement à partir de 2019 », indique le FSP, qui dit ainsi poursuivre « sa mission qui est d’apporter à des sociétés françaises de premier plan un actionnariat et des capitaux stables et pérennes ».Ce soutien arrive à point nommé pour Valeo qui, comme l'ensemble du secteur automobile, devrait particulièrement souffrir des conséquences de la pandémie du Covid-19.En février dernier, les perspectives 2020 dévoilées par l'équipementier ne prenaient pas en compte cette crise sanitaire. Valeo tablait alors sur une génération significative de cash flow libre et une amélioration de la marge opérationnelle, dans un contexte de baisse de la production automobile de 2 %. Des objectifs qui seront sans doute amener à changer.En parallèle de l'annonce du FSP, Valeo a fait part de la cooptation du fonds en qualité d'administrateur en remplacement de Georges Pauget, qui a démissionné de ses fonctions le 24 mars dernier. Le FSP sera représenté par Julie Avrane-Chopard, directrice associée senior de McKinsey & Company.Le FSP est un véhicule d'investissement dont les actionnaires et les administrateurs sont 7 compagnies d'assurances françaises : BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Agricole Assurances, Groupama, Natixis Assurances, Société Générale Assurances, et Suravenir.Le fonds détient déjà des participations dans Seb, Arkema, Safran, Eutelsat Communications, Tikehau Capital, Elior et Neoen.