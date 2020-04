Valeo : La valeur du jour à Paris VALEO renonce à ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Valeo (+1,27 % à 17,17 euros) a rejoint la longue liste des sociétés ayant abandonné leurs objectifs financiers pour 2020 en raison de la crise du Covid-19. L'équipementier automobile est pénalisé par la chute d'activité qui a commencé à affecter ses usines en Chine en début d’année, puis ses sites en Europe et en Amérique de Nord durant les deux dernières semaines de mars. Compte tenu de l’absence de visibilité, le groupe n’est pas en mesure de donner une nouvelle guidance pour le moment.Jusque-là, Valeo visait pour 2020 une génération significative de cash flow libre et une amélioration de la marge opérationnelle, dans un contexte de baisse de la production automobile de 2 %.Le groupe n'a pas évoqué le sort réservé à son dividende proposé au titre de 2019, soit 1,25 euro par action. Au sein du secteur automobile, Michelin a réduit le sien et Renault l'a annulé.Pour faire face à la crise du coronavirus, Valeo a pris des mesures, notamment le recours au chômage partiel et une réduction drastique de tous les investissements et de tous les coûts non indispensables à la poursuite de l'activité. Ces mesures n'ont pas été chiffrées.Sur le plan financier, Valeo se veut solide. En ce qui concerne les liquidités, le groupe a négocié pour 1 milliard d'euros de lignes de crédit supplémentaires avec ses principales banques et dispose donc à ce jour de 2,3 milliards d'euros de lignes de crédit non tirées, ce qui doit lui permet de faire face à un prolongement de la crise actuelle.Valeo précise qu'il n'a pas demandé la garantie de l'Etat pour ses financements et n'a pas recouru au report des échéances relatives à ses dettes fiscales et sociales.Enfin, par solidarité, Jacques Aschenbroich en sa qualité de Dirigeant Mandataire Social s'est engagé à reverser 25% de sa rémunération pendant la durée de l'arrêt de l'activité en faveur d'actions de solidarité en lien avec le Covid-19. Les membres du Conseil d'administration ainsi que les membres du Comité opérationnel ont décidé à l'unanimité de l'accompagner dans cette démarche.