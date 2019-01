Valeo : Mov'InBlue et Drivy annoncent aujourd'hui un…

Cette solution clé en main permet à l'ensemble des acteurs professionnels possédant une flotte de véhicules de se lancer sans investissement dans l'autopartage via smartphone. Elle s'adresse ainsi autant aux loueurs traditionnels, qu'aux sociétés et administrations possédant une flotte ou encore aux sociétés souhaitant se diversifier en lançant une activité d'autopartage. La solution Mov'InBlue, une fois intégrée à la plateforme Drivy, offre la possibilité de partager les véhicules de n'importe quelle flotte avec la communauté de 2,5 millions d'utilisateurs de Drivy afin d'en optimiser le taux d'utilisation et ainsi bénéficier d'une nouvelle source de revenus.

Marc Vrecko, Président du pôle Systèmes de Confort et Aide à la Conduite de Valeo indique : « Valeo se réjouit d'accompagner le développement de Drivy, acteur clé de la mobilité partagée en ville, avec la technologie unique et la capacité industrielle de Mov'InBlue. Que ce soit dans le cadre d'un usage privé ou professionnel, nous sommes convaincus que les flottes et les véhicules seront de plus en plus partagés. Il deviendra essentiel d'optimiser leur taux d'usage afin d'en diminuer le coût économique, mais aussi environnemental. L'expérience de la mobilité sera fluide et appréciée, grâce à une offre système complète. Avec Mov'InBlue et en nous associant à Drivy, nous mettons cet objectif à portée de main de l'ensemble des professionnels de l'automobile. »

« Nous sommes ravis de nous associer à un équipementier automobile aussi reconnu et innovant que Valeo » se réjouit Paulin Dementhon, fondateur et PDG de Drivy. A l'heure où l'autopartage connaît un essor considérable et représente un relais de croissance pour l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie automobile, cela va nous permettre d'accélérer l'intégration de loueurs et d'opérateurs de flottes professionnels au sein de notre plateforme, vers des modèles au delà des flottes dédiées à Drivy en forte croissance depuis deux ans. Grâce à l'intégration avec la solution Mov'InBlue, nous allons être en mesure de fortement accélérer la croissance de notre flotte de véhicules en libre-service Drivy Open dès début 2019 sur ces usages partagés, et ainsi rendre notre service d'autopartage encore plus fiable et dense pour notre communauté de 2,5 millions d'utilisateurs. »