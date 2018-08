Valeo : Norges Bank a accru la ligne

31/08/2018 | 13:01

Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 29 août, Norges Bank, banque centrale de Norvège qui en l'espèce est le gestionnaire du fonds souverain national, a franchi en hausse les seuils de 5% du capital de Valeo.



A cette date, et après la réception d'actions détenues à titre de collatéral, Norges Bank détenait 5,001% du capital et 4,89% des droits de vote de l'équipementier automobile français.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.