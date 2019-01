Valeo : conclut un partenariat avec Mobileye…

« Avec son expertise et son expérience incontournables dans les VA, notamment au travers de ses capteurs et ses systèmes de perception du véhicule, ainsi que sa priorité donnée à la sécurité, Valeo apportera son soutien et sa contribution à la mise en œuvre du modèle RSS qui vise à définir la norme de sécurité optimale pour les VA » commente Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo.

Le modèle RSS est un point de départ neutre sur le plan technologique permettant à l'industrie d'adopter une définition universelle de la sécurité pour les VA. Le modèle RSS formalise des notions humaines de conduite sûre au sein d'un modèle vérifiable doté de règles démontrables logiquement et de réponses définies. Ce modèle adopte une approche prescriptive de la sécurité sans devoir s'appuyer sur des millions de kilomètres d'historique de conduite afin d'enseigner la sécurité.

L'industrie automobile insiste de plus en plus sur la nécessité de définir une norme solide, transparente et neutre sur le plan technologique pour la sécurité des VA. Les principaux acteurs des VA adoptent progressivement le modèle RSS, tels que Baidu avec le projet Apollo, première plate‑forme de développement open source pour les VA (que Valeo a également rejointe précédemment). Les pouvoirs publics aussi bien que l'industrie automobile reconnaissent la norme RSS comme un modèle clé pour la sécurité des VA.

Valeo et Mobileye travailleront ensemble à l'élaboration des politiques et des technologies nécessaires pour encourager l'adoption d'une norme technologique basée sur le modèle RSS en Europe, aux États-Unis et en Chine. Ce partenariat portera notamment sur l'élaboration de cadres pour la vérification et le déploiement commercial de VA sûrs, un financement public de la recherche sur le modèle RSS, une contribution à l'élaboration des normes et une participation aux comités et groupes de travail clés auprès d'organismes de normalisation désignés.

Valeo apportera son expertise dans les systèmes de perception, un domaine dans lequel le groupe est actuellement le leader mondial : Valeo propose en effet la gamme la plus complète de capteurs (caméras, radars, capteurs à ultrasons) et le scanner laser Valeo SCALA , seul LiDAR (Light Detection and Ranging) de l'industrie automobile produit en série et commercialisé à ce jour, qui a été développé spécifiquement pour répondre aux exigences très élevées de robustesse qui prévalent dans l'environnement automobile.

Valeo a déjà réalisé de nombreuses premières mondiales dans le domaine des VA, en faisant notamment pour la première fois la démonstration d'une voiture autonome dans les rues de Paris, un environnement urbain très difficile, ainsi que le tour d'Europe ou encore le tour des États-Unis et du Japon.

Ce partenariat s'inscrit dans l'approche du Groupe consistant à mettre en place un écosystème pour la mobilité de demain impliquant les acteurs de l'industrie automobile, des télécommunications, et de l'électronique grand public.

À propos de Mobileye

Filiale d'Intel, Mobileye a été fondée en 1999 sur la conviction que la technologie associant vision artificielle et sécurité rendra nos routes plus sûres, diminuera la congestion routière et sauvera des vies. Fort d'une équipe de plus de 450 ingénieurs de premier plan, Mobileye a développé une gamme de logiciels qui sont déployés sur une famille exclusive de puces informatiques baptisée EyeQ®. Mobileye crée les équipements et les logiciels nécessaires pour aider nos 27 partenaires équipementiers à activer les systèmes ADAS et à terme, des véhicules entièrement autonomes. En 2017, Mobileye a été acquis par Intel Corporation.