Valeo : et Cree font la démonstration…

Équipée de la technologie LED innovante de Cree®, Valeo PictureBeam Monolithic est le premier système d'éclairage HD automobile complet qui génère un faisceau lumineux non éblouissant, qui permet également de projeter un signal lumineux (informations ou images) sur la chaussée et qui dispose enfin de fonctions feux de croisement et feux de route de haute performance.

Cette solution unique incorpore une matrice LED évolutive dans laquelle les pixels des faisceaux lumineux sont formés directement à la source. Le module est ainsi plus petit et plus léger que les autres systèmes d'éclairage HD sur le marché. Il est donc plus facile à intégrer sur tout type de véhicule. Ce nouveau dispositif de matrice à LED offre la possibilité de moduler la définition jusqu'à plusieurs milliers de pixels. Sous le contrôle du système électronique de Valeo, chaque pixel peut être individuellement allumé, éteint ou ajusté à volonté selon les besoins du conducteur et l'état de la route.

« Nous sommes ravis de présenter au public cette innovation que nous avons développée aux côtés de Valeo, l'un des leaders mondiaux en technologie automobile », déclare Claude Demby, Senior Vice President et General Manager LED Products, chez Cree. « La solution Valeo PictureBeam Monolithic fait la démonstration de la performance accrue et de la conception simplifiée offertes par la technologie LED à haute puissance de Cree, ce qui améliore la sécurité et le confort de chacun lors de la conduite de nuit. »

« La technologie de matrice à LED unique de Cree est au cœur de cette nouvelle innovation en matière d'éclairage », commente Christophe Le Ligné, Chief Technology Officer pour le Pôle Systèmes de Visibilité chez Valeo. « Nous sommes très heureux de pouvoir lancer sur le marché cette solution de pointe qui permettra d'améliorer la sécurité et qui ouvre aussi la voie à de nouvelles fonctionnalités pour les solutions de mobilité futures, notamment pour les véhicules autonomes. »

À propos de Cree

Cree est le créateur de Wolfspeed®, famille de semi-conducteurs de puissance et de radiofréquence, de solutions LED et de produits pour l'éclairage. Les familles de produits Wolfspeed® de Cree comprennent des matériaux à base de SiC, des dispositifs de commutation et des dispositifs RF destinés à des applications telles que les véhicules électriques, les convertisseurs de puissance de charge rapide, les alimentations électriques, ainsi que les télécommunications, les équipements militaires et l'aéronautique. Les familles de produits de Cree comprennent des puces LED vertes et bleues, des LED à haute luminosité et des LED de puissance destinées à l'éclairage intérieur et extérieur, aux écrans vidéo, aux transports et aux applications d'éclairage spécialisées. Les systèmes d'éclairage et les lampes LED de Cree peuvent être utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur.

Des informations supplémentaires sur les produits et la Société sont disponibles sur le site www.cree.com.

Cree® est une marque déposée de Cree, Inc.