Valeo : maintient le cap et confirme ses objectifs 2019

Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo, a déclaré : « Dans un marché automobile en baisse de 7 % au premier semestre, nous avons démontré notre capacité à accélérer notre surperformance, qui est de 4 points et à améliorer notre rentabilité après le point bas enregistré au second semestre 2018. Malgré une baisse globale du marché de l’ordre de 4 % en 2019, l’ensemble des actions lancées pour réduire structurellement nos coûts et nos investissements nous permet de confirmer notre objectif de marge opérationnelle (hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence), ce qui implique une marge opérationnelle au moins égale à 6,3 % au second semestre et la poursuite de la génération de cash flow libre. Valeo confirme ainsi le renforcement de son positionnement stratégique sur les segments à forte croissance et le financement de sa politique de dividendes.» Paris, le 24 juillet 2019, le chiffre d’affaires consolidé de Valeo s’élève à 9 776 millions d’euros sur le semestre, en retrait de 1 % par rapport à la même période en 2018. Le chiffre d’affaires première monte s’établit à 8 220 millions d’euros. Il est en baisse de 3 % à périmètre et taux de change constants (2) ce qui équivaut à une surperformance de 4 points par rapport à la production automobile mondiale. La surperformance s’accélère au cours du semestre (+ 3 points au 1er trimestre, + 4 points au 2ème trimestre). Le chiffre d’affaires, est en particulier, affecté par la forte baisse de la production automobile en Chine qui est de - 16 % (estimation IHS/CPCA (3)) sur le premier semestre. Tous les Pôles d’activité surperforment le marché, bénéficiant de la mise en production de nombreuses innovations à fort contenu technologique (caméras et autres produits liés à l’ADAS, systèmes électriques et systèmes d’éclairage LED), notamment en Europe et en Amérique du Nord, régions dans lesquelles la surperformance accélère par rapport au second semestre 2018 (en Europe, la surperformance passe de 1 point au second semestre 2018 à 3 points au premier semestre 2019, et en Amérique du Nord, elle passe de 3 points à 9 points). Valeo continue de bénéficier d’une répartition équilibrée de ses activités entre les principales régions de production automobile et les principaux clients constructeurs. Le chiffre d’affaires du marché du remplacement, en baisse de 4 % à périmètre et taux de change constants (2), pâtit du ralentissement des affaires en Chine, en Europe et en Turquie et de la fermeture de ses activités en Iran. Les ventes « divers » incluant les ventes d’outillages, progressent fortement (+ 23 %) confortant le scénario d’une amélioration progressive de la surperformance au cours de l’année. Face à un environnement économique et géopolitique particulièrement instable, Valeo a poursuivi la mise en œuvre du plan de réduction de ses coûts et de ses investissements, qui s’est traduit par une baisse en pourcentage de chiffre d’affaires, de ses coûts administratifs et commerciaux (- 0,1 point à 4,7 % du chiffre d’affaires) et par une baisse de ses frais de recherche et développement en pourcentage de chiffre d’affaires de 0,5 point par rapport au second semestre 2018, qui répondent aux défis de l’électrification de la chaîne de traction et du véhicule autonome et connecté. Ainsi, malgré la faiblesse de la production automobile, en baisse de 7 % sur la période, Valeo a enregistré une marge opérationnelle (1) (hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence) de 514 millions d’euros, soit 5,3 % de son chiffre d'affaires, en augmentation de 0,5 point par rapport au second semestre 2018. La quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence s’élève à - 107 millions d’euros au cours du semestre. Elle tient compte de la moindre rentabilité des filiales chinoises ainsi que de la quote-part de la perte enregistrée par Valeo Siemens eAutomotive qui supporte les dépenses nécessaires au développement de son carnet de commandes. Après prise en compte des autres produits et charges pour un montant de 30 millions d’euros, du coût de l’endettement financier net de 37 millions d’euros et d’un taux effectif d’imposition de 29,3 %, (respectivement 38 millions d’euros, 34 millions d’euros et 40,4 % sur le second semestre 2018), le résultat net part du Groupe (1) s’élève à 162 millions d’euros, soit 1,7 % du chiffre d'affaires, en augmentation de 0,7 point par rapport au second semestre 2018. L’EBITDA (1) s’établit à 1 218 millions d’euros, soit 12,5 % du chiffre d'affaires, en augmentation de 1 point par rapport au second semestre 2018 et ce, après prise en compte de l’impact d’IFRS 16 (+ 0,4 point). La génération de cash flow libre (1) s’élève à 237 millions d’euros correspondant à un cash conversion rate (1) de 19 %. Elle résulte principalement de la diminution du besoin en fonds de roulement, qui contribue positivement à la génération de cash flow libre à hauteur de 262 millions d’euros et du contrôle des flux d’investissement d’immobilisations corporelles à 598 millions d’euros, en baisse de 10 % par rapport au second semestre 2018. L’endettement financier (1) net s’élève à 2 877 millions d’euros au 30 juin 2019 (ratio de « leverage » de 1,26 et ratio de « gearing » de 64 %), en hausse de 629 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2018, après la prise en compte du paiement des dividendes (330 millions d’euros) et de l’impact de la norme IFRS 16 (442 millions d’euros). Au 1er semestre, les prises de commandes (1) atteignent un montant total de 11,1 milliards d’euros, dont 42 % d’innovations soit 1,3 fois les ventes premières monte. Perspectives Grâce à la mise en œuvre du programme de réduction des coûts et des investissements, à l’évolution favorable du prix des matières premières et à l’entrée en production de nouveaux contrats, Valeo confirme sa guidance malgré la baisse du marché automobile en 2019 plus forte que prévue qui devrait être de l’ordre de 4 % (contre - 1 à 0 % précédemment) : une surperformance supérieure à celle du second semestre 2018, en augmentation progressive au cours de l’année, tirée notamment par la mise en production de projets dans les domaines des caméras, des systèmes électriques et de transmission, et de l’éclairage ;

la poursuite de la mise en œuvre du programme annoncé en février, portant sur une réduction de plus de 100 millions d’euros des coûts et une réduction de plus de 100 millions d’euros des investissements, dont l’impact est attendu principalement au second semestre ;

une croissance de l’EBITDA ( 3 ) en valeur ;

en valeur ; une marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en % du chiffre d’affaires) comprise entre 5,8 % et 6,5 %, en fonction de l’évolution de la production automobile et de l’évolution des prix des matières premières et des composants électroniques ;

En outre, Valeo se fixe pour objectif une poursuite de la génération de cash flow libre (1) au second semestre. Enfin, la ligne « quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence » devrait avoir un impact sur le compte de résultat de Valeo, du même ordre de grandeur (en millions d’euros) au second semestre qu’au premier semestre, dû à la coentreprise Valeo Siemens eAutomotive et à la faiblesse de l’activité des filiales chinoises.

Les résultats du 1er semestre 2019 ci-dessous sont établis en application des normes IFRS : 1er semestre 2019 2nd semestre 2018 Variation 1er semestre 2018 Prises de commandes ([4]) Valeo (hors Valeo Siemens eAutomotive) (en md€) 11,1 10,2 na 14,0 Chiffre d’affaires (en m€) 9 776 9 261 + 6 % 9 863 Chiffre d’affaires 1ère monte (en m€) 8 220 7 771 + 6 % 8 375 Marge brute (en m€) 1 754 1 676 + 5 % 1 998 (en % du CA) 17,9 % 18,1 % - 0,2 pt 20,3 % Frais de R&D (en m€) (785) (786) - 0,1 % (774) (en % du CA) 8 % 8,5 % - 0,5 pt 7,8 % Frais commerciaux et administratifs (en m€) (455) (442) + 3 % (469) (en % du CA) 4,7 % 4,8 % - 0,1 pt 4,8 % Marge opérationnelle hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) 514 448 + 15 % 755 (en % du CA) 5,3 % 4,8 % + 0,5 pt 7,7 % Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) (107) (83) - 29 % (28) (en % du CA) 1,1 % 0,9 % - 0,2 pt 0,3 % Marge opérationnelle (1) y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) 407 365 + 12 % 727 (en % du CA) 4,2 % 3,9 % + 0,3 pt 7,4 % Résultat net part du Groupe (1) (en m€) 162 93 + 74 % 453 (en % du CA) 1,7 % 1,0 % + 0,7 pt 4,6 % Résultat net de base par action (en euros) 0,68 0,39 + 74 % 1,91 Résultat net hors éléments non récurrents (en m€) 192 136 + 41 % 463 (en % du CA) 1,9 % 1,5 % + 0,4 pt 4,7 % Résultat net de base par action hors éléments non récurrents (en €) 0,80 0,55 + 45 % 1,95 ROCE (1) 12 % 19 % na 26 % ROA (1) 8 % 12 % na 17 % EBITDA (1)

(en m€) 1 218 1 069 + 14 % 1 341 (en % du CA) 12,5 % 11,5 % + 1 pt 13,6 % Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel * (en m€) 262 228 na (141) Flux d’investissements corporels et incorporels (en m€) (998) (1 030) - 3 % (995) Cash flow libre (1) ** (en m€) 237 125 + 90 % 36 Cash conversion rate (1) 19 % 12 % na 3 % Endettement financier net incluant l’impact IFRS 16 (1) (en m€) 2 877 2 248 + 629m€ 2 291 * Variation du besoin en fonds de roulement neutralisée de la variation des cessions de créances clients non récurrentes pour un montant de - 6 millions d'euros au 1er semestre 2019 et + 10 millions d'euros au 1er semestre 2018.

** Compte tenu de la prise en compte de l’application d’IFRS 16 dans la définition du cash flow libre afin d’y intégrer le remboursement du principal du passif locatif, l’impact de la norme sur cet indicateur est marginal, de l’ordre de 5 millions d’euros.. Évolution de la production automobile mondiale Au 1er semestre 2019, la production automobile est, selon IHS / CPCA(5), en baisse de 7 % par rapport au 1er semestre 2018. La production automobile pâtit de la chute de l’activité en Chine (- 16 %) et d’une baisse de la production en Europe (- 5 %) et en Amérique du Nord (- 3 %). Production automobile 2ème trimestre 1er semestre (en variation annuelle) IHS + CPCA* IHS + CPCA* Europe et Afrique - 6 % - 5 % Asie, Moyen-Orient et Océanie - 11 % - 10 % dont Chine - 19 % - 16 % dont Japon + 6 % + 3 % dont Corée du Sud + 3 % + 1 % dont Inde - 12 % - 7 % Amérique du Nord - 2 % - 3 % Amérique du Sud - 2 % - 3 % TOTAL - 8 % - 7 % * Estimations de production automobile IHS publiées le 16 juillet 2019 – CPCA pour la Chine. Évolution du chiffre d’affaires Au 1er semestre 2019, le chiffre d’affaires est en baisse de 2 %, à périmètre et taux de change constants ([6]). Les variations des taux de change du semestre ont un impact positif de 1,7 % en raison, principalement, de l’appréciation du dollar américain et du yen japonais face à l’euro. Les changements de périmètre ont un impact négatif de 0,3 % suite à la cession de l’activité actionneurs hydrauliques passifs finalisée le 31 mars 2018. Chiffre d’affaires

(en millions d’euros) En % du CA total S1-2019 2ème trimestre 1er semestre 2019 2018 Var. à pcc* Var. 2019 2018 Var. à pcc* Var. Première monte 84 % 4 099 4 221 - 4 % - 3 % 8 220 8 375 - 3 % - 2 % Remplacement 10 % 504 518 - 4 % - 3 % 1 005 1 041 - 4 % - 4 % Divers 6 % 332 243 + 35 % + 37 % 551 447 + 21 % + 23 % Total 100 % 4 935 4 982 - 2 % - 1 % 9 776 9 863 - 2 % - 1 % * A périmètre et taux de change constants (2). Au 1er semestre 2019, le chiffre d’affaires première monte est en baisse de 3 % à périmètre et taux de change constants ce qui équivaut à une surperformance de 4 points par rapport à la production automobile mondiale. La surperformance est en accélération au cours du 1er semestre (+ 3 points au 1er trimestre, + 4 points au 2ème trimestre), soutenue par l’entrée en production d’innovations à fort contenu technologique. Le chiffre d’affaires sur le marché du remplacement enregistre une baisse de 4 % à périmètre et taux de change constants. Il pâtit du ralentissement des affaires en Chine, en Europe et en Turquie et de la fermeture de ses activités en Iran. Le chiffre d’affaires « Divers », (6 % du chiffre d’affaires total) affiche une hausse de 21 % à périmètre et taux de change constants liée principalement à la vente d’outillages. Évolution du chiffre d’affaires première monte par région Chiffre d’affaires première monte 2ème trimestre 1er semestre (par destination,

en millions d’euros) 2019 2018 Var. à pcc* Surperf. vs.

IHS / CPCA** 2019 2018 Var. à pcc* Surperf. vs. IHS / CPCA** Europe et Afrique 1 996 2 060 - 3 % + 3 pts 4 025 4 132 - 2 % + 3 pts Asie, Moyen-Orient et Océanie 1 193 1 320 - 12 % - 1 pt 2 381 2 583 - 11 % - 1 pt Dont Chine 411 550 - 22 % 0 pt 861 1 076 - 19 % - 3 pts Dont Japon 306 320 - 9 % - 15 pts 637 654 - 8 % - 11 pts Dont Corée du Sud 365 321 + 2 % - 6 pts 651 595 + 1 % - 1 pt Dont Inde 42 53 - 22 % - 10 pts 89 105 - 15 % - 8 pts Amérique du Nord 812 745 + 6 % + 8 pts 1 624 1 462 + 6 % + 9 pts Amérique du Sud 98 96 + 8 % + 10 pts 190 198 + 3 % + 6 pts TOTAL 4 099 4 221 - 4 % + 4 pts 8 220 8 375 - 3 % + 4 pts * A périmètre et taux de change constants ([7]).

** Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 16 juillet 2019 – CPCA (2) pour la Chine. Au 1er semestre 2019, le chiffre d’affaires première monte, en baisse de 3 % à périmètre et taux de change constants (1), affiche une surperformance de 4 points par rapport à la production automobile mondiale telle qu’estimée par IHS et CPCA : en Europe (y compris Afrique), le chiffre d’affaires première monte (à périmètre et taux de change constants) affiche une baisse de 2 %, soit une surperformance de 3 points par rapport à la production automobile (estimation IHS) ; l’activité en Europe enregistre une accélération de la surperformance (3 points au 1 er semestre 2019 contre 1 point au 2 ème semestre 2018), bénéficiant de l’entrée en production de plusieurs projets notamment dans les systèmes de Propulsion, les caméras et autres capteurs liés à l’ADAS et les systèmes d’éclairage LED ;

semestre 2019 contre 1 point au 2 semestre 2018), bénéficiant de l’entrée en production de plusieurs projets notamment dans les systèmes de Propulsion, les caméras et autres capteurs liés à l’ADAS et les systèmes d’éclairage LED ; en Chine, le chiffre d’affaires première monte (à périmètre et taux de change constants) est en baisse de 19 %, soit une performance 3 points inférieure à celle de la production automobile (estimation CPCA) ; il affiche une performance en ligne avec celle du marché au deuxième trimestre ;

au Japon, le chiffre d’affaires première monte (à périmètre et taux de change constants) est en baisse de 8 %, soit une performance inférieure de 11 points à celle de la production automobile (estimation IHS) liée à l’exposition du Groupe auprès de Nissan et Subaru ;

en Amérique du Nord, le chiffre d’affaires première monte (à périmètre et taux de change constants) est en hausse de 6 %, soit une surperformance de 9 points par rapport à celle de la production automobile (estimation IHS), en forte accélération par rapport au second semestre 2018 (+ 3 points), soutenue par la vigueur de l’ensemble des activités, en particulier Éclairage, Thermique et Vision (caméras) ;

en Amérique du Sud, le chiffre d’affaires première monte (à périmètre et taux de change constants) s’inscrit en hausse de 3 %, soit une performance supérieure de 6 points à celle de la production automobile (estimation IHS).

Répartition géographique équilibrée des activités de Valeo L’évolution de la répartition du chiffre d’affaires première monte entre les quatre principales régions de production au cours du 1er semestre 2019 par rapport à la même période en 2018 se présente comme suit : hausse de 3 points en Amérique du Nord, à 20 % du chiffre d’affaires première monte ;

stable en Europe, à 49 % du chiffre d’affaires première monte ;

stable en Amérique du Sud, à 2 % du chiffre d’affaires première monte ;

baisse de 3 points en Asie, à 29 % du chiffre d’affaires première monte. Portefeuille clients de Valeo équilibré L’évolution de la répartition du chiffre d’affaires première monte entre les clients du Groupe au cours du 1er semestre 2019 par rapport à la même période en 2018 se présente comme suit : hausse de 2 points de la part des clients américains, à 19 % du chiffre d’affaires première monte ;

hausse de 1 point de la part des clients allemands, à 31 % du chiffre d’affaires première monte ;

baisse de 1 point de la part des clients asiatiques à 31 % du chiffre d’affaires première monte ;

baisse de 1 point de la part des clients français, à 14 % du chiffre d’affaires première monte. Évolution du chiffre d’affaires par Pôle d’activité Le chiffre d’affaires des Pôles d’activité varie en fonction de leur mix produit, géographique et client et de la part relative du marché du remplacement dans leur activité. Chiffre d’affaires des Pôles d’activité *

(en millions d’euros) 2ème trimestre 1er semestre 2019 2018 Var. CA OEM ** Var. CA Surperf vs IHS / CPCA *** 2019 2018 Var. CA OEM ** Var. CA Surperf vs IHS / CPCA *** Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite 974 961 - 2 % + 1 % + 6 pts 1 938 1 899 - 1 % + 2 % + 6 pts Systèmes de Propulsion 1 299 1 338 - 5 % - 3 % + 3 pts 2 565 2 664 - 4 % - 4 % + 3 pts Systèmes Thermiques 1 187 1 201 - 5 % - 1 % + 3 pts 2 330 2 341 - 4 % - 1 % + 3 pts Systèmes de Visibilité 1 512 1 516 - 4 % 0 % + 4 pts 3 014 3 030 - 4 % - 1 % + 3 pts * Incluant les ventes intersecteurs.

** À périmètre et taux de change constants ( [8]).

*** Sur la base des estimations de production automobile IHS publiées le 16 juillet 2019 – CPCA (2) pour la Chine. Le Pôle d’activité Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite affiche une surperformance de 6 points par rapport à la production automobile mondiale (estimations IHS / CPCA), la plus élevée des quatre Pôles d’activité de Valeo. La croissance du Pôle est soutenue par le dynamisme des ventes de capteurs et de caméras dans le domaine de l’assistance à la conduite. Les Pôles d’activité Systèmes de Propulsion, Systèmes Thermiques et Systèmes de Visibilité affichent une surperformance de leur chiffre d’affaires première monte à périmètre et taux de change constants homogène à 3 points.

Marge opérationnelle(9) à 5,3 % du CA (hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence) 1er semestre 2019 2nd semestre 2018 Variation 1er semestre 2018 Chiffre d’affaires (en m€) 9 776 9 261 + 6 % 9 863

Marge brute (en m€) 1 754 1 676 + 5 % 1 998 (en % du CA) 17,9 % 18,1 % - 0,2 pt 20,3 % Marge opérationnelle hors la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence ((en m€) 514 448 + 15 % 755 (en % du CA) 5,3 % 4,8 % + 0,5 pt 7,7 % Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en m€) (107) (83) - 29 % (28) (en % du CA) 1,1 % 0,9 % - 0,2 pt 0,3 % Marge opérationnelle y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (1) (en m€) 407 365 + 12 % 727 (en % du CA) 4,2 % 3,9 % + 0,3 pt 7,4 % Résultat net part du Groupe (1) (en m€)) 162 93 + 74 % 453 (en % du CA) 1,7 % 1,0 % + 0,7 pt 4,6 % La marge brute s’élève à 1 754 millions d’euros, soit 17,9 % du chiffre d’affaires, en baisse de 0,2 point par rapport au second semestre 2018, résultant principalement de : l’impact de la croissance (+ 0,3 point) comprenant les effets prix, volume et inflation ;

l’amélioration des coûts fixes (+ 0,1 point) ;

l’inefficience opérationnelle (- 0,3 point) ;

la baisse des ventes de R&D (- 0,3 point). Face à un environnement économique et géopolitique particulièrement instable, Valeo a poursuivi la mise en œuvre de son plan de réduction des coûts et des investissements, qui s’est traduit par une baisse en pourcentage du chiffre d’affaires de ses coûts administratifs et commerciaux (- 0,1 point à 4,7 % du chiffre d’affaires) et par une baisse de ses frais de recherche et développement en pourcentage du chiffre d’affaires de 0,5 point par rapport au second semestre 2018, à 785 millions d’euros principalement concentrés sur l’électrification de la chaîne de traction et le véhicule autonome et connecté. La marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence s’élève à 514 millions d’euros, soit 5,3 % du chiffre d’affaires, en hausse de 0,5 point par rapport au second semestre 2018. La quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence s’élève à - 107 millions d’euros, au cours du semestre. Cette ligne est affectée par la moindre rentabilité des filiales chinoises ainsi que par la quote-part de la perte enregistrée par Valeo Siemens eAutomotive, qui supporte les dépenses nécessaires au développement de son carnet de commandes. Valeo Siemens eAutomotive est également pénalisée par le ralentissement de ses ventes en Chine. La marge opérationnelle y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence se monte à 407 millions d’euros soit 4,2 % du chiffre d’affaires. Le résultat opérationnel s’élève à 377 millions d’euros, soit 3,9 % du chiffre d’affaires. Il tient compte des autres produits et charges pour un montant global négatif de 30 millions d’euros. Après prise en compte du coût de l’endettement financier net à 37 millions d’euros, d’un taux effectif d’impôt de 29,3 %, le résultat net part du Groupe s’élève à 162 millions d’euros, soit 1,7 % du chiffre d’affaires en hausse de 0,7 point par rapport au second semestre 2018. La rentabilité des capitaux employés (ROCE (1)) ainsi que et la rentabilité des actifs (ROA (1)) s’établissent respectivement à 12 % et 8 %. EBITDA (10) par Pôle d’activité EBITDA



(en millions d’euros et en % du chiffre d’affaires par Pôle d’actitvité) 1er semestre 2019 2nd semestre 2018 Variation 1er semestre 2018 Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite 282 245 + 15 % 283 14,6 % 13,1 % + 1,5 pts 14,9 % Systèmes de Propulsion 319 305 + 5 % 369 12,4 % 12,3 % + 0,1 pt 13,9 % Systèmes Thermiques 262 207 + 27 % 288 11,2 % 9,3 % + 1,9 pts 12,3 % Systèmes de Visibilité 324 257 + 26 % 385 10,7 % 9,3 % + 1,4 pts 12,7 % Groupe 1 218 1 069 + 14 % 1 341 12,5 % 11,5 % + 1 pt 13,6 % Au 1er semestre 2019, l’EBITDA s’établit à 1 218 millions d’euros, soit 12,5 % du chiffre d'affaires, en augmentation de 1 point par rapport au second semestre 2018 et ce, après prise en compte de l’impact de l’IFRS 16 (+ 0,4 point). L'ensemble des Pôles d'activité affiche une progression de leur profitabilité par rapport au second semestre 2018. Génération de cash flow libre (1) (En millions d’euros) 1er semestre 2019 2nd semestre 2018 1er semestre 2018 EBITDA 1 218 1 069 1 341 Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel * 262 228 (141) Coûts sociaux et de restructuration (10) (13) (18) Impôts (152) (129) (138) Provisions pour retraites (1) (34) (1) Remboursements du principal du passif locatif** (46) N/A N/A Autres postes opérationnels (36) 34 (12) Flux d’investissements corporels et incorporels (998) (1 030) (995) Cash flow libre (1)** 237 125 36 Cash conversion rate (1) 19 % 12 % 3 % Frais financiers nets (56) (5) (53) Autres éléments financiers (447) (169) (532) Cash flow net (1) (266) (49) (549) * Variation du besoin en fonds de roulement neutralisée de la variation des cessions de créances clients non récurrentes pour un montant de - 6 millions d'euros au 1er semestre 2019 et + 10 millions d'euros au 1er semestre 2018.

** Compte tenu de la prise en compte de l’application d’IFRS 16 dans la définition du cash flow libre afin d’y intégrer le remboursement du principal du passif locatif, l’impact de la norme sur cet indicateur est marginal, de l’ordre de 5 millions d’euros..

Au 1er semestre 2019, la génération de cash flow libre (1) s’élève à 237 millions d’euros, résultant principalement : de la diminution du besoin en fonds de roulement qui contribue positivement à la génération de cash flow libre à hauteur de 262 millions d’euros ; cette diminution résulte notamment de la baisse de l’activité du Groupe en Chine et de la réduction des stocks d’outillages ;

du contrôle des flux d’investissements d’immobilisations corporelles qui s’élèvent à 598 millions d’euros contre 661 millions d’euros au second semestre 2018. En conséquence, la conversion de l’EBITDA ([11]) en cash flow libre (cash conversion rate (1)) s’établit à 19 %. Le cash flow net (1) est négatif à hauteur de 266 millions d’euros, tenant compte : des frais financiers nets versés de 56 millions d’euros ;

et des flux liés aux autres éléments financiers pour un montant total de 447 millions d’euros dont principalement 330 millions d’euros au titre du paiement des dividendes. Endettement financier net (1) (2) L’endettement financier net est de 2 877 millions d’euros au 30 juin 2019, en hausse de 629 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2018, après la prise en compte du paiement des dividendes et des passifs locatifs reconnus suite à l’application de la norme IFRS 16 dont le solde s’élève à 442 millions d’euros au 30 juin 2019. Après prise en compte de la norme IFRS 16, le ratio de « leverage » (l’endettement financier net rapporté à l’EBITDA) s’établit à 1,26 fois le montant de l’EBITDA et le ratio de « gearing » (endettement financier net rapporté aux capitaux propres hors intérêts minoritaires) à 64 % des capitaux propres. L’échéance moyenne de la dette financière brute à long terme s’établit à 4,1 ans au 30 juin 2019 (contre 4,6 ans au 31 décembre 2018). Prises de commandes (1) Au 1er semestre, les prises de commandes atteignent un montant total de 11,1 milliards d’euros, dont 42 % d’innovations soit 1,3 fois les ventes premières monte. Les prises de commandes de Valeo sont équilibrées entre les différentes régions de production avec en : Asie, 33 % des prises de commandes ;

Chine, 17 % des prises de commandes dont 24 % auprès des constructeurs chinois locaux ;

Europe (et Afrique), 47 % des prises de commandes ;

Amérique du Nord, 17 % des prises de commandes.

Faits marquants En avril 2019, Valeo a été informé du franchissement par Bpifrance du seuil de 5 % de son capital à la suite de l'acquisition d'actions sur le marché. Dans ce contexte, en juin 2019, le Conseil d’administration de Valeo a soutenu favorablement la nomination de Bpifrance au Conseil de Valeo, représentée par Madame Stéphanie Frachet. En juin 2019, l’agence de notation extra-financière ISS ESG a classé Valeo à la première place des entreprises les plus performantes en développement durable au niveau mondial, dans la catégorie équipementiers automobiles (64 entreprises évaluées). ISS ESG a notamment salué la qualité et la diversité du portefeuille de produits Valeo comme, par exemple, le système 48 volts, les solutions de gestion thermique des batteries ou encore les systèmes d’éclairage dernière génération qui contribuent tous à la réduction des émissions de CO 2 des véhicules. L’agence de notation a, par ailleurs, souligné la qualité de la gouvernance du Groupe avec un Conseil d’administration composé de membres indépendants, ainsi que des résultats positifs d’une politique transversale de développement durable, prenant en compte les aspects sociaux, sociétaux (chaîne des fournisseurs, engagements multilatéraux) et environnementaux, partout où le Groupe est implanté. En avril 2019, pour la troisième année consécutive, Valeo arrive en tête du palmarès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) avec 1 355 brevets publiés en 2018 (contre 1 110 en 2017), confortant sa place d’entreprise la plus innovante de France. Valeo s’est également classée comme la première entreprise française déposante de brevets à l’Office Européen des Brevets (OEB), avec 784 brevets déposés en 2018 (18ème mondial). Ces deux classements soulignent la volonté de Valeo de protéger son innovation, pierre angulaire de sa stratégie. En avril 2019, à l’occasion du salon international de l’automobile de Shanghai (Shanghai Autoshow 2019), Valeo a dévoilé ses dernières technologies favorisant le développement du véhicule électrique, autonome et connecté. Le Groupe y a notamment présenté son prototype de véhicule urbain 100 % électrique, fonctionnant à basse tension (48V), ainsi que son chargeur réversible, une innovation majeure faisant du véhicule un maillon du réseau électrique. Valeo a également exposé ses solutions de gestion thermique et de confort des véhicules électriques, permettant d’optimiser l’autonomie des véhicules électriques, en toute saison et quelles que soient les conditions météorologiques. En février 2019, Valeo s’est vu décerner le label « Global Top Employer » pour la cinquième année consécutive et rejoint ainsi les 14 entreprises dans le monde récompensées pour leurs bonnes pratiques en matière de ressources humaines. Valeo s’est également vu attribuer le label « Top Employer » en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, avec respectivement 13, 5 et 3 pays labélisés. Prochains rendez-vous Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019, le 24 octobre 2019. Journée investisseurs, le 10 décembre 2019.

Glossaire financier Les prises de commandes de Valeo correspondent aux commandes matérialisant l’attribution des marchés à Valeo (y compris les coentreprises intégrées à hauteur de la quote-part d’intérêt de Valeo dans ces sociétés) par des constructeurs sur la période et valorisées sur la base des meilleures estimations raisonnables de Valeo en termes de volumes, prix de vente et durée de vie. Les éventuelles annulations de commandes sont également prises en compte. Agrégat non audité.

de Valeo correspondent aux commandes matérialisant l’attribution des marchés à Valeo (y compris les coentreprises intégrées à hauteur de la quote-part d’intérêt de Valeo dans ces sociétés) par des constructeurs sur la période et valorisées sur la base des meilleures estimations raisonnables de Valeo en termes de volumes, prix de vente et durée de vie. Les éventuelles annulations de commandes sont également prises en compte. Agrégat non audité. À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en (i) éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours, des sociétés acquises au cours de la période, (ii) en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d'affaires en année pleine des sociétés acquises au cours de la période précédente, (iii) en éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours et sur la période comparable, des sociétés cédées lors de la période en cours ou de la période comparable.

(ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en (i) éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours, des sociétés acquises au cours de la période, (ii) en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d'affaires en année pleine des sociétés acquises au cours de la période précédente, (iii) en éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours et sur la période comparable, des sociétés cédées lors de la période en cours ou de la période comparable. La marge opérationnelle y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges.

correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges. Le résultat net part du Groupe hors éléments non récurrents correspond au résultat net part du Groupe retraité des autres produits et charges nets d’impôts et des produits et charges non récurrents nets d’impôts inclus dans la marge opérationnelle, y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence.

correspond au résultat net part du Groupe retraité des autres produits et charges nets d’impôts et des produits et charges non récurrents nets d’impôts inclus dans la marge opérationnelle, y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence. Le ROCE, ou la rentabilité des capitaux employés, correspond à la marge opérationnelle (y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence) rapportée aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), hors goodwill.

ou la rentabilité des capitaux employés, correspond à la marge opérationnelle (y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence) rapportée aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), hors goodwill. Le ROA, ou la rentabilité des actifs, correspond au résultat opérationnel rapporté aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), goodwill inclus.

ou la rentabilité des actifs, correspond au résultat opérationnel rapporté aux capitaux employés (y compris la participation dans les sociétés mises en équivalence), goodwill inclus. L'EBITDA correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence. Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles et des remboursements du principal du passif locatif et après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes.

correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles et des remboursements du principal du passif locatif et après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes. Le cash conversion rate correspond à la conversion de l’EBITDA en cash flow libre.

correspond à la conversion de l’EBITDA en cash flow libre. Le cash flow net correspond au cash flow libre après prise en compte (i) des flux d'investissement relatifs aux acquisitions et cessions de participations et à la variation de certains éléments inscrits en actifs financiers non courants, (ii) des flux sur opérations de financement relatifs aux dividendes versés, aux ventes (rachats) d’actions propres, aux intérêts financiers versés et reçus, et aux rachats de participations sans prise de contrôle et (iii) de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes.

correspond au cash flow libre après prise en compte (i) des flux d'investissement relatifs aux acquisitions et cessions de participations et à la variation de certains éléments inscrits en actifs financiers non courants, (ii) des flux sur opérations de financement relatifs aux dividendes versés, aux ventes (rachats) d’actions propres, aux intérêts financiers versés et reçus, et aux rachats de participations sans prise de contrôle et (iii) de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes. L’endettement financier net comprend l’ensemble des dettes financières à long terme, les dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, les crédits à court terme et découverts bancaires sous déduction des prêts et autres actifs financiers à long terme, de la trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que la juste valeur des instruments dérivés sur risque de change et sur risque de taux associés à l'un de ces éléments.

Déclaration « Safe Harbor » Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence tels qu’identifiés dans le Document de référence, les risques liés au métier d’équipementier automobile et au développement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document de référence 2018 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 29 mars 2019 (sous le numéro D.19-0224). La société n’accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier, et ne confirmera pas, les estimations des analystes et ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d’intégrer tous événements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document.





