Valeo : objectifs financiers pour 2020 invalidés

14/04/2020 | 08:51

Valeo indique que 'la chute d'activité qui a commencé à affecter ses usines en Europe et en Amérique de Nord durant les deux dernières semaines de mars et l'absence de visibilité quant à la sortie de crise invalident ses objectifs financiers pour 2020'.



L'équipementier automobile a adapté ses capacités de production en fonction des arrêts de production mis en oeuvre par ses clients et pris des mesures comme une réduction drastique de tous les investissements et coûts non indispensables à la poursuite de l'activité.



Valeo ajoute avoir négocié pour un milliard d'euros de lignes de crédit supplémentaires avec ses principales banques et dispose donc à ce jour de 2,3 milliards de lignes de crédit non tirées, ce qui lui permet de faire face à un prolongement de la crise actuelle.



