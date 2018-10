02/10/2018 | 11:28

Valeo présente ses dernières innovations technologiques à l'occasion du Mondial de Paris 2018.



Valeo présente, en première mondiale, Valeo Drive4U, première voiture autonome en démonstration sur route ouverte dans Paris intra-muros. Elle est équipée de capteurs Valeo (ultra-sons, caméras, lasers, radars) et d'intelligence artificielle.



Valeo présente également ses solutions 48 V permettant l'électrification du véhicule à un coût très économique. Il en va ainsi du premier prototype 100% électrique animé par un moteur Valeo 48V. Valeo expose aussi le premier véhicule hybride rechargeable au monde fonctionnant en 48 V.



Valeo présente également la cartographie dynamique de la qualité de l'air à Paris, réalisée en partenariat avec Aria Technologies. Une flotte d'une vingtaine de véhicules sillonnant Paris, équipés de capteurs Valeo vont mesurer le niveau de six polluants en temps réel.



