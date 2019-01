Valeo : présente une plate-forme télématique équipée…

La technologie V2X améliorera fortement la sécurité en permettant au véhicule de mieux percevoir son environnement pour une anticipation accrue des dangers potentiels de la route. Grâce aux flux continus d'informations entre les véhicules et avec les infrastructures, la technologie V2X jouera un rôle clé dans la transition vers la conduite coopérative et vers une optimisation mondiale de la circulation et des services dans les « villes intelligentes ».

« Nous sommes ravis que notre puce soit intégrée à la plate-forme télématique de Valeo, à l'issue d'une intégration rapide et simple avec le NAD et le logiciel de la plate-forme », déclare Hagai Zyss, CEO d'Autotalks. « Autotalks est fier de collaborer avec Valeo à la mise au point d'un système V2X mondial grand public véritablement sûr ».

« L'objectif de notre collaboration avec Autotalks est de proposer à nos clients une solution mondiale basée sur une plate-forme matérielle unique et une pile logicielle V2X unique pouvant être configurée pour DSRC/ITS*-G5 ou C-V2X(PC5) et passer d'un mode à l'autre », déclare Laurent Zimmermann, Directeur du Groupe de Produits Véhicules connectés chez Valeo. « Associée au portefeuille de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) de Valeo, cette solution V2X, capable de résister face à l'épreuve du temps, jettera les bases solides de la transition vers la voiture autonome et des transports plus sûrs ».

Le CES 2019 aura lieu à Las Vegas du 8 au 12 janvier 2019. Pour organiser une réunion avec Autotalks et Valeo à cette occasion, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : comemeetus@auto-talks.com.

* DSRC/ITS : Communications dédiées à courte portée / systèmes de transport intelligents

Informations techniques supplémentaires :

Les sociétés présenteront en direct la plate-forme télématique capable de passer du mode DSRC à C-V2X pour des déploiements au niveau mondial. La plate-forme est dotée d'un dispositif d'accès réseau cellulaire (NAD), d'un processeur d'applications multi-cœurs et d'un module commercial équipé de la puce Autotalks SECTON/PLUTON de deuxième génération compatible C-V2X et DSRC pour les communications directes (protocole PC5). Bien qu'initialement conçue et développée pour la norme DSRC, la puce sera présentée pour la première fois dans une version compatible avec le mode C-V2X.

La puce V2X de deuxième génération d'Autotalks, prête à être déployée, est la première solution au monde supportant à la fois le protocole DSRC, basé sur les normes 802.11p/ITS-G5, et la technologie C-V2X reposant sur les spécifications 3GPP. Cette puce permet de passer facilement des communications DSRC aux communications C-V2X - une possibilité qui sera également montrée lors de la présentation. La nouvelle puce isole le V2X du dispositif d'accès réseau cellulaire (NAD) et assure la séparation et la sécurité du domaine, l'évolutivité ainsi que des possibilités d'optimisation des coûts pour les déploiements des unités de contrôle télématique (TCU). La séparation du V2X et de l'infodivertissement embarqué garantit l'objectif de sécurité du système V2X. Par ailleurs, l'isolement du V2X associé à l'expertise reconnue d'Autotalks en termes de sécurité informatique lui permet de proposer une plate-forme véritablement sécurisée. Autotalks dispose actuellement de puces V2X mondiales prêtes à être présentées aux clients et aux partenaires C-V2X.

Avec ces innovations, Valeo démontre une nouvelle fois sa capacité à imaginer, concevoir et développer des technologies qui amèneront de nouvelles formes de mobilité, à la fois accessibles au plus grand nombre et cependant adaptées aux besoins individuels.