Valeo : reconnu pour sa politique RSE…

Valeo s'est particulièrement distingué sur 3 thématiques constituant, pour ISS ESG, les enjeux clés de performance des équipementiers automobiles : portefeuille de produits existants permettant la réduction des émissions de CO 2 , gestion des risques sociaux et environnementaux partout dans le monde et qualité de la gouvernance du Groupe.

ISS ESG a notamment salué la qualité et la diversité du portefeuille de produits Valeo comme par exemple le système 48 volts, les solutions de gestion thermique des batteries ou encore les systèmes d'éclairage dernière génération qui contribuent tous à la réduction des émissions de CO 2 des véhicules. Cette distinction témoigne de la pertinence de la stratégie du Groupe, basée sur l'innovation pour le développement de la voiture autonome et la réduction des émissions de CO 2 . L'agence de notation a par ailleurs souligné la qualité de la gouvernance du Groupe avec un conseil d'administration composé de membres indépendants, ainsi que des résultats positifs d'une politique transversale de développement durable, prenant en compte les aspects sociaux, sociétaux (chaîne des fournisseurs, engagements multilatéraux) et environnementaux, partout où le groupe est implanté.

En 2018, plus de 50% du chiffre d'affaires première monte de Valeo est issu de produits contribuant, directement ou indirectement, à la réduction des émissions de CO 2. La moitié de l'effort R&D de Valeo, qui a atteint près de 2,1 milliards d'euros en 2018, est allouée à des technologies permettant la réduction des émissions de CO 2.

Jacques Aschenbroich, Président-Directeur Général de Valeo, a déclaré à cette occasion :

« En classant Valeo à la première place des équipementiers automobiles les plus performants en développement durable au niveau mondial, c'est l'ensemble de notre démarche de développement durable - ancrée dans notre ADN - que reconnait ISS ESG : notre stratégie produits qui se fonde sur l'innovation dans le domaine de la réduction des émissions de CO 2 et de la voiture autonome, la gestion des risques sociaux et environnementaux et notre gouvernance exemplaire. C'est évidemment une fierté pour l'ensemble des équipes de Valeo. »

A propos de ISS ESG

ISS ESG est la branche d'investissement responsable de Institutional Shareholder Services Inc., leader mondial des solutions environnementales, sociales et de gouvernance pour les propriétaires, gestionnaires et administrateurs d'actifs et les fonds spéculatifs. Riche de plus de 30 ans d'expertise dans la gouvernance et de 25 ans d'expérience dans les recherches et analyses approfondies en matière d'investissement responsable, ISS ESG possède une compréhension unique des besoins des investisseurs institutionnels. Forte de son éventail complet de solutions, ISS ESG permet aux investisseurs d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des pratiques d'investissement responsable, de traiter des problèmes connexes et de surveiller les pratiques des sociétés de portefeuille au moyen de solutions de screening. Elle fournit également des données climatologiques, des analyses et des services de conseil pour aider les acteurs des marchés financiers à comprendre, mesurer et agir sur les risques liés au climat dans toutes les catégories d'actifs. En outre, ISS ESG propose aux investisseurs des analyses et notations ESG sur les émetteurs corporate ou souverains, leur permettant d'identifier les risques et opportunités sociaux et environnementaux importants. La branche complète son offre solide de solutions ESG en fournissant aux investisseurs une norme reconnue en matière de mesure, d'analyse, de projection, de valorisation et d'actualisation du bénéfice sous-jacent d'une entreprise.