Valeo : regain d'inquiétudes sur la croissance

04/10/2018 | 15:29

En perdant près de 6% à la Bourse de Paris, l'action Valeo se classe lanterne rouge du CAC 40. En cause : toujours des doutes sur le rythme de croissance du groupe, notamment sur l'important marché chinois.



Plus forte baisse du CAC 40 depuis le début de l'année 2018, l'action Valeo a dans l'intervalle perdu près de la moitié de sa valeur.



Il faut dire que la croissance du groupe, très forte ces dernières années, est à la peine depuis 2017, ce qui inquiète de plus en plus le marché.



Et les craintes ne vont pas retomber après les déclarations du PDG, Jacques Aschenbroich, dans le cadre du Mondial de l'Auto qui vient d'ouvrir ses portes à Paris. Invest Securities rapporte qu'il a indiqué que 'les mois de juillet, août et septembre ont été marqués, sur le marché chinois, par un ralentissement (non chiffré à ce stade) expliquant que ' le marché chinois est impacté par la conjoncture ' et restera difficile dans les prochains mois'.



