Valeo : rejoint la plate-forme ouverte de…

Valeo apportera son expertise et fournira des pièces, notamment des systèmes de motorisation électriques, d'éclairage et de gestion thermique ainsi que des capteurs - domaines dans lesquels le Groupe occupe la place de leader mondial.

En tant que leader technologique, Valeo peut fournir une gamme complète de solutions de propulsion de basse à haute tension et des systèmes de gestion thermique de batteries. Valeo propose en effet la gamme la plus large de capteurs dans le secteur - capteurs à ultrasons, caméras, radars et le Valeo SCALA®, le seul scanner laser produit en série et commercialisé à ce jour dans le monde. Le système Kinetic permet de projeter des messages ou des passages piétons virtuels sur la chaussée grâce aux phares ou d'envoyer des alertes de sécurité ou d'autres informations via les feux arrières.

« De par sa place de leader technologique, Valeo conduit les trois bouleversements que traverse actuellement l'industrie automobile : l'électrification des véhicules, les véhicules autonomes et connectés et la mobilité digitale. Nous sommes convaincus que nos technologies et produits innovants constituent une bonne solution pour la plate-forme de livraison autonome de Meituan, de même que pour les véhicules de tourisme et commerciaux. Par ailleurs, ce partenariat répond également à la demande sans cesse grandissante de mobilité verte et intelligente », déclare Jianmin GU, Chief Technology Officer chez Valeo en Chine.

Ce partenariat, qui s'inscrit dans l'approche d'open-innovation du Groupe, témoigne de l'ambition de Valeo de se situer au cœur de la révolution de la mobilité.

À propos de Meituan :

Meituan se donne pour mission d'« aider les gens à manger mieux et vivre mieux ». Première plate-forme d'e-commerce de Chine pour les services, Meituan exploite des applications mobiles réputées en Chine, notamment Meituan, Dianping, Meituan Waimai, Meituan Dache et Mobike. Présent dans plus de 2 800 villes et districts chinois, Meituan propose plus de 200 catégories de services, depuis la restauration, la livraison à domicile, la location de VTC et de vélos en libre-service jusqu'à la réservation d'hôtel et de voyage, l'achat de places de cinéma et d'autres services de divertissements et de loisirs. Le montant total des opérations de Meituan s'est élevé à 145,7 milliards de RMB au troisième trimestre 2018, soit une progression de 40 % par rapport à l'année précédente à la même période. Le nombre total annuel d'utilisateurs et de commerçants en ligne actifs de Meituan s'élevait à respectivement 380 millions et 5,5 millions sur les 12 derniers mois au 30 septembre 2018. Meituan Dianping a été officiellement introduit au tableau principal du Hong Kong Stock Exchange (HKEX) le 20 septembre 2018.