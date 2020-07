Valeo : résultat net semestriel de -1 215 millions d'euros

21/07/2020 | 18:19

Le groupe annonce un chiffre d'affaires consolidé de 7 058 millions d'euros au 1er semestre 2020, en baisse de 28 % à périmètre et taux de change constants par rapport à la même période en 2019. Le montant des nouvelles prises de commandes s'élève à 5,6 milliards d'euros.



Les mesures prises par Valeo ont permis de réduire les coûts de 570 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2019 (dont 90 % au 2ème trimestre) et de baisser les investissements et les stocks bruts à hauteur de 384 millions d'euros.



Le résultat opérationnel s'élève à -1 141 millions d'euros. Le résultat net part du Groupe ressort à - 1 215 millions d'euros. Il prend en compte des éléments non récurrents pour un montant total de 622 millions d'euros. Le cash flow libre sur la période est de - 1 049 millions d'euros.



Le groupe s'attend au second semestre à des charges de restructuration comprises entre 50 et 100 millions d'euros pour accélérer la réduction structurelle des coûts, un EBITDA à environ 10 % du chiffre d'affaires et un cash flow libre supérieur à 400 millions d'euros.



