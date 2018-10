Valeo : s'effondre de 17% après un nouveau warning

26/10/2018 | 10:02

Lanterne rouge de l'indice CAC 40, l'action Valeo chutait de près de 17% ce matin à la Bourse de Paris, portant sa chute depuis le début de l'année à 60%. En cause : 'l'impact sur la croissance du groupe du WLTP (le nouveau protocole de test d'émission de véhicules, ndlr) en Europe, et de la chute du marché chinois au 3ème trimestre, se poursuivra au 4ème trimestre', indique l'équipementier automobile, qui a lancé un double avertissement sur ses prévisions pour 2018.



Hier soir, l'équipementier automobile a indiqué que son CA, qui en données comparables avait augmenté de 3% au 1er semestre, dont + 5% au 2e trimestre, s'était contracté de 1% au 3e trimestre pour un CA de 4,5 milliards d'euros. Sur neuf mois, la croissance organique reste positive (+ 2%) pour des ventes de 14,4 milliards.



Fin juillet, Valeo prévoyait une hausse de 1,5% de la production automobile mondiale en 2018 ainsi qu'une croissance organique de ses ventes de 5% au 2e semestre et, sur l'année, une hausse hors changes de 9%. Désormais, le groupe anticipe une stabilité (0%) de la production automobile globale et une hausse de 6% de ses ventes annuelles à changes constants.



Ce 'sales warning' s'accompagne d'un nouveau 'profit warning' : cet été, Valeo avait abaissé sa prévision de marge opérationnelle, avertissant qu'elle pourrait être inférieure à celle de 2017 (7,8%). Le groupe ne vise plus désormais qu'une fourchette allant de 6,2 à 6,5%.





