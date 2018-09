Valeo : signe un accord avec WABCO sur la sécurité active

19/09/2018 | 09:41

Valeo annonce la signature d'un protocole d'accord avec WABCO. Il porte sur la commercialisation des dernières technologies de sécurité active destinées aux véhicules commerciaux.



Ces technologies visent à protéger les piétons et cyclistes dans la circulation en ville et à rendre possible certaines fonctions de conduite autonome.



Valeo apportera son expertise dans le domaine des systèmes de perception, et plus particulièrement des radars et scanners LiDAR. WABCO apportera sa connaissance du marché, avec ses attentes et ses contraintes réglementaires.



Le protocole d'accord portera tout d'abord sur une solution radar qui sera commercialisée dès 2020 et fournira aux conducteurs un système d'alerte avec détection de l'angle mort.



