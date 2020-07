Valeo : va poursuivre sa restructuration après de lourdes dépréciations d'actifs au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Valeo a publié mardi des résultats en nette baisse au premier semestre, en raison de lourdes dépréciations d'actifs liées à la crise sanitaire mondiale.

Le chiffre d'affaires du groupe pour le semestre clos fin juin s'est inscrit à 7,06 milliards d'euros, soit une baisse de 28% par rapport à la même période en 2019, à taux de de change et périmètre constants, en raison de la chute de la production automobile mondiale.

Face à cette chute d'activité, le groupe a lancé une revue de ses actifs et a décidé de comptabiliser une charge non récurrente de 622 millions d'euros dans ses comptes semestriels. Cette charge inclut notamment 392 millions d'euros de dépréciation d'actifs opérationnels, dans les activités au Brésil, les activités liées au diesel et les dépenses de R&D capitalisées pour un certain nombre de projets.

Valeo a publié au titre du premier semestre une perte nette, part du groupe, de 1,21 milliard d'euros, contre un bénéfice net de 162 millions d'euros un an plus tôt.

La perte opérationnelle, avant amortissements et capitalisation des frais de R&D, s'est établie à 840 millions d'euros, incluant une charge non récurrente de 457 millions d'euros. La consommation de trésorerie a atteint 1,05 milliard d'euros sur les six premiers mois de 2020.

Dans ce contexte, le groupe a accéléré la baisse de ses coûts fixes au premier semestre. Valeo a indiqué avoir réduit ses coûts de 570 millions d'euros par rapport au premier semestre 2019 et a par ailleurs diminué ses investissements et ses stocks bruts à hauteur de 384 millions d'euros.

La poursuite de la "variabilisation des coûts" entraînera des charges de restructuration comprises entre 50 et 100 millions d'euros au second semestre, a précisé l'équipementier dans un communiqué.

Grâce notamment au redémarrage de ses activités en Chine, en Europe et en Amérique du Nord, Valeo a indiqué qu'il tablait pour le second semestre sur un flux de trésorerie supérieur à 400 millions d'euros et sur un résultat brut d'exploitation (Ebitda) d'environ 10% du chiffre d'affaires.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire