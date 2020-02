Valeo vise une hausse de sa marge opérationnelle en 2020 malgré le coronavirus

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Valeo a publié jeudi des résultats globalement supérieurs aux attentes des analystes pour 2019 et entend améliorer sa marge opérationnelle en 2020 malgré les perturbations liées au coronavirus.

Valeo table sur un recul de 2% de la production automobile mondiale cette année après une baisse d'environ 5% en 2019. Dans ce contexte, et hors impact du coronavirus, le groupe vise une surperformance de 5 points par rapport à la production automobile, une amélioration de sa marge opérationnelle hors quote part dans les sociétés mises en équivalence et une réduction de l'impact négatif de Valeo Siemens eAutomotive sur le résultat. Valeo entend également maintenir une forte génération de cash flow libre.

S'agissant du coronavirus, "il est trop tôt pour en évaluer l'impact sur l'industrie automobile et sur Valeo", a indiqué le groupe.

"Nos usines situées hors de la province de Hubei, représentant 90% de notre chiffre d'affaires nominal en Chine, fonctionnent à nouveau avec une chaîne logistique qui se remet en place progressivement", a-t-il précisé, ajoutant que toutes les mesures ont été prises pour protéger les collaborateurs.

En 2019, le chiffre d'affaires de l'équipementier s'est établi à 19,2 milliards d'euros, en hausse de 1% en données publiées et stable à périmètre et taux de change constants.

Il marque une surperformance par rapport à la production automobile mondiale de 6 points, a précisé Valeo dans un communiqué.

Le résultat opérationnel (Ebit), hors quote part du groupe dans les sociétés mises en équivalence, a atteint 1,03 milliard d'euros, contre 1,2 milliard d'euros en 2018. Il fait ressortir une marge de 5,3% contre 6,3% un an plus tôt.

Hors impact de la grève chez General Motors, et hors activités non poursuivies, la marge opérationnelle s'est établie à 5,8% du chiffre d'affaires, en ligne avec la projection publiée en octobre 2019 et les informations communiquées lors de la journée investisseurs du 10 décembre 2019, a précisé Valeo.

Le résultat net part du groupe s'est établi à 313 millions d'euros, contre 546 millions en 2018.

Hors éléments non récurrents, le résultat net s'élève à 444 millions d'euros soit un résultat par action de 1,86 euro.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un résultat net annuel de 386 millions d'euros, un résultat opérationnel de 982 millions d'euros, et un chiffre d'affaires de 19,39 milliards d'euros.

La génération de cash-flow libre s'est établie à 519 millions d'euros l'année dernière, contre 161 millions d'euros en 2018 grâce principalement à la baisse du besoin en fonds de roulement et des investissements.

Les prises de commandes se sont inscrites à 22,8 milliards d'euros, dont 0,8 milliard d'euros pour la coentreprise Valeo-Siemens spécialiste de la haute puissance électrique. Les prises de commandes s'étaient élevées en 2018, à 28,6 milliards d'euros.

Le groupe proposera lors de sa prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 1,25 euro par action, stable par rapport à l'année précédente.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

