Valeo : nouvel abaissement de cible chez Jefferies

26/10/2018 | 14:35

Tout en réaffirmant sa recommandation 'conserver', Jefferies abaisse une nouvelle fois son objectif de cours sur Valeo, passant de 32 à 27 euros, au lendemain du point d'activité de l'équipementier automobile.



'Les objectifs révisés pointent une détérioration significative de croissance, de marges et de free cash-flow pour le second semestre 2018, mais de façon plus importante, implique des réductions significatives pour les estimations 2019-21', prévient le broker.



'La foi dans le carnet de commandes et la résilience des marges de Valeo sera questionnée par les investisseurs', poursuit-il, ajoutant que la consolidation de la coentreprise avec Siemens pourrait commencer à peser sur les multiples et le bilan du groupe.



