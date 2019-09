0PHENIX0 - PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Valeo s'attend à ce que les prochains mois restent difficiles en Chine, après un recul des ventes de voitures en juillet-août sur le premier marché mondial.



"Le marché automobile chinois est impacté par la conjoncture, les prochains mois risquent d'être difficiles", a affirmé Jacques Aschenbroich, le directeur général de Valeo, mercredi lors d'un déjeuner de presse à l'occasion du Mondial de l'automobile, à Paris.



La Chine a représenté environ 30% des 14 milliards d'euros de prises de commandes de Valeo au premier semestre. Après une hausse au premier semestre, le marché chinois a marqué le pas cet été, freiné notamment par les mesures restrictives de Pékin sur le crédit et les tensions commerciales. Les ventes de voitures neuves ont baissé de 3,8% en août, après un repli de 4% en juillet, selon l'Association chinoise des constructeurs automobiles.



Parmi les autres principaux marchés de l'équipementier, l'Amérique du Nord reste bien orientée, tandis que l'Europe a connu un trou d'air en septembre en raison de l'entrée en vigueur du nouveau cycle d'homologation WLTP.



"De nombreux clients [constructeurs, ndlr] s'attendent à un rebond des immatriculations au quatrième trimestre", mais il est encore trop tôt pour connaître l'état de la demande, a souligné Jacques Aschenbroich.



Valeo disposera de plus de visibilité lors de la publication de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, le 25 octobre, a-t-il ajouté.



