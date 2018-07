Valeo: bénéfice net en recul de 10% au 1er semestre

Paris (awp/afp) - Le bénéfice net de l'équipementier automobile Valeo a reculé de 10% au premier semestre, à 453 millions d'euros, victime notamment de la hausse du coût des matières premières, et le groupe a revu à la baisse ses objectifs pour l'année.

Il prévoit désormais une marge opérationnelle "légèrement inférieure" à celle de 2017, alors qu'il tablait jusqu'ici sur une marge "du même ordre de grandeur". Le PDG Jacques Aschenbroich a néanmoins souligné, dans un communiqué, "la solidité" du modèle de croissance de Valeo "dans un environnement économique et géopolitique plus complexe".

Le chiffre d'affaires du groupe, qui se positionne en leader des technologies pour la voiture électrique et autonome du futur, a progressé de 5%, à 9,86 milliards d'euros, un chiffre inférieur, comme le bénéfice net, aux prévisions des analystes de Factset.

La marge opérationnelle baisse de 3% à 727 millions d'euros, de janvier à juin. Elle représente 7,4% des ventes, en baisse de 0,6 point par rapport à la même période de l'an dernier.

Valeo souligne que ce chiffre prend en compte la quote part de la perte enregistrée par sa joint-venture avec Siemens dans les moteurs électriques, "qui supporte les dépenses nécessaires à la mise en place de son organisation pour faire face à une croissance future rapide".

Hors la quote part des sociétés mises en équivalence, la marge opérationnelle augmente de 4% à 755 millions d'euros, et reste stable en pourcentage du chiffre d'affaires à 7,7%. "En dépit d'une croissance limitée au 1er trimestre et d'une hausse importante du prix des matières premières, nous avons maintenu nos marges au même niveau qu'en 2017", affirme l'entreprise.

L'équipementier français insiste sur ses perspectives de croissance à moyen terme, grâce à la hausse des prises de commandes qui atteignent 18,7 milliards d'euros.

"Le niveau de nos prises de commandes confirme, une fois encore, notre excellent positionnement sur les marchés en forte croissance de la voiture hybride et électrique et de la voiture autonome, et justifie nos investissements soutenus en matière de R&D et de capacités de production", estime M. Aschenbroich, cité dans le communiqué.

afp/rp