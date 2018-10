Valeo: ventes trimestrielles en hausse de 4,3%, objectifs abaissés

Paris (awp/afp) - L'équipementier automobile français Valeo a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 4,3% pour le troisième trimestre, à 4,88 milliards d'euros, et a abaissé ses objectifs annuels en raison notamment du ralentissement du marché chinois.

La hausse du chiffre d'affaires, de 5% à taux de change constants, a été alimentée par les acquisitions d'Ichikoh au Japon, Valeo-Kapec en Corée du Sud et FTE automotive en Allemagne, a expliqué la direction dans un communiqué. En données organiques (à périmètre et taux de change constants), le chiffre d'affaires du trimestre sous revue a reculé de 1%.

"Nous avions clairement indiqué, le 25 juillet dernier, que le chiffre d'affaires de Valeo serait affectée au troisième trimestre, de façon temporaire en Europe par le WLTP (la nouvelle norme mondiale pour les tests d'émission polluantes, ndlr) et en Chine par un ralentissement du marché", a expliqué le PDG Jacques Aschenbroich, cité dans le communiqué.

"Dans cet environnement complexe, notre surperformance (en organique) se monte à 2 points au troisième trimestre" par rapport à un marché mondial en baisse de 3% sur un an, a-t-il relevé.

L'entreprise réalise la grande majorité de son activité dans la "première monte", c'est-à-dire les pièces montées par les constructeurs automobiles dans leurs usines: leurs ventes ont progressé de 4% en données publiées, à 3,904 milliards d'euros.

Elles ont stagné en Europe à 1,72 milliard d'euros (-3% en organique) et ont baissé de 7,5% à 515 millions en Chine (-10% en organique).

"L'impact du WLTP en Europe se poursuivra au quatrième trimestre et les conditions du marché chinois resteront difficiles", a prévenu jeudi M. Aschenbroich.

Couplés à la hausse des prix des matières premières, ils ont conduit Valeo à abaisser à nouveau ses prévisions - déjà dégradées en juillet - pour l'ensemble de l'exercice.

Sur la base d'une croissance de la production automobile "proche de 0% en 2018", la direction prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants de l'ordre de 6% (au lieu de 9%), une marge opérationnelle, hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence, comprise entre 6,2% et 6,5% du chiffre d'affaires (et non plus "légèrement inférieure" aux 7,8% de 2017) et une génération de flux de trésorerie disponible comprise entre 120 et 150 millions d'euros (et non plus environ 278 millions comme l'an dernier).

afp/rp