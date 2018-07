Invitation à la conférence téléphonique : résultat semestriel 2018 de la Banque Valiant

Chers journalistes,

Après un bon début d'année 2018 et un premier trimestre couronné de succès, Valiant communiquera son résultat semestriel le 9 août 2018. Le CEO Markus Gygax vous présentera les chiffres en détails et vous présentera les perspectives du second trimestre ainsi que les projets principaux et les attentes qui occuperont Valiant.

La conférence téléphonique pour les médias sur le résultat semestriel 2018 de Valiant se déroulera comme suit :

Date : jeudi 9 août 2018

Heure : 10 h 00 à env.10 h 45

L'exposé de Markus Gygax durera env. 30 minutes. Vous aurez ensuite l'occasion de poser vos questions. Si vous êtes intéressé par une brève interview personnelle avec Markus Gygax (possible à partir de 12 h 00), veuillez m'en informer avec votre inscription.

Veuillez vous inscrire à la conférence téléphonique jusqu'à mardi soir 7 août 2018 par e-mail à medien@valiant.ch.

Je vous enverrai ensuite les données d'accès mercredi 8 août 2018.