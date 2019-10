Ouverture de la succursale de Saint-Gall : Valiant lance le comparatif hypothécaire en Suisse orientale

Valiant ouvre sa première succursale en Suisse orientale, à Saint-Gall. Dans les locaux modernes, la banque combine de manière innovante le conseil personnalisé et les prestations numériques. Valiant saisit cette occasion pour écrire un nouveau chapitre dans le domaine des affaires hypothécaires. Elle lance un comparatif hypothécaire et collabore pour la première fois avec des caisses de pension et des compagnies d'assurance dans le cadre de ses opérations financières.

La première succursale Valiant de Suisse orientale et la plus récente ouvrira ses portes le 4 novembre 2019. A la Marktgasse 11, les clients bénéficieront de conseils personnalisés sur les financements, les placements et les solutions de prévoyance combinés à des prestations bancaires innovantes.

Conseil et comparatif de taux d'intérêt

Valiant introduit une innovation supplémentaire à Saint-Gall : le comparatif hypothécaire. Les clients intéressés par une hypothèque pour un logement en propriété à usage propre sont conseillés par Valiant. Toutefois, différentes offres leurs sont proposées, provenant également de prestataires tiers comme des caisses de pension, des assurances et des fondations. Les clients peuvent comparer ces offres et décider librement de celle qui leur convient le mieux. La relation clientèle reste cependant chez Valiant. Autrement dit : même lorsque le client choisit une hypothèque d'un partenaire tiers, il est exclusivement conseillé par un conseiller à la clientèle Valiant. Outre la succursale de Saint-Gall, la prestation sera aussi proposée à la succursale de Wil, qui ouvrira ses portes le 18 novembre 2019.

Premiers partenaires recrutés

Les premiers partenaires avec lesquels Valiant collabore dans le cadre du comparatif hypothécaire sont la Vaudoise Assurances, la fondation de placements Avenirplus, CPE fondation de prévoyance Energie et la fondation de prévoyance ASMAC. D'autres partenariats devraient être conclus ces prochaines semaines. Le comparatif hypothécaire est une réponse possible au changement de comportement de la clientèle (comparaison des taux) et à la baisse du marché hypothécaire. Valiant prévoit de renforcer son cœur de métier, à savoir le conseil et le traitement dans le domaine hypothécaire et ainsi de générer de nouvelles recettes dans les prestations de service. La prestation est examinée dans un premier temps en Suisse orientale. Valiant décidera l'année prochaine d'une éventuelle introduction dans d'autres zones de marché.

Des conseillers à la clientèle sur place et une assistance par vidéo

Dans la nouvelle succursale de Saint-Gall, six collaborateurs sont à disposition pour répondre à toutes les questions financières de la clientèle privée et PME. Les clients qui ne peuvent pas fixer leur rendez-vous au préalable seront accueillis par un conseiller vidéo du centre clientèle. Une fois ses besoins définis, le client est redirigé vers un conseil à la clientèle disponible pour un conseil approfondi dans le domaine des hypothèques, des placements ou de la prévoyance ou vers le libre-service. Dans cette zone, les clients peuvent entre autres ouvrir un compte en ligne, scanner des documents ou convenir d'un rendez-vous en ligne.

Différents modules sur 270 m2

La succursale de Saint-Gall est agencée selon le principe de « pièce dans la pièce ». Différents modules sont intégrés dans la surface de 270 m2, notamment l'accueil avec un grand écran, des salles de conseil, la zone de bancomats et l'espace de libre-service. La succursale n'a pas de guichet bancaire classique ; les versements et les retraits s'effectuent directement au bancomat. La succursale est accessible 7j/7, 24h/24, l'accueil vidéo est assuré du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h 30.

Le samedi 2 novembre 2019, une journée portes ouvertes sera organisée à l'occasion de l'ouverture de la succursale de Saint-Gall. La population de Saint-Gall et son agglomération sont cordialement invitées à se faire une idée de la nouvelle succursale Valiant, à rencontrer les collaborateurs et à essayer les prestations numériques. innovantes.

Vous trouverez des images de la succursale Valiant de Saint-Gall sur : valiant.ch/actualités

Ce film montre le fonctionnement innovant des succursales Valiant.