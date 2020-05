Résultat trimestriel : Valiant est sur la bonne voie

Valiant a bien débuté la nouvelle année. Le produit d'exploitation a augmenté de 4,9 % par rapport à l'année dernière et le résultat opérationnel est resté stable. Cela prouve que Valiant possède des bases opérationnelles solides. Le bénéfice du groupe s'élève à 26,2 millions de francs (- 7,4 %). Pour la première fois dans l'histoire de la banque, le bilan s'élève à plus de 30 milliards de francs.

Au premier trimestre 2020, Valiant enregistre un bénéfice du groupe de 26,2 millions de francs. Ce chiffre correspond à une baisse de 2,1 millions de francs ou de 7,4 % en raison du bénéfice extraordinaire élevé réalisé lors de la même période l'exercice précédent. Le résultat brut des opérations d'intérêts est une nouvelle fois très positif et a augmenté de 4,5 %, à 80,2 millions de francs. La marge d'intérêts demeure à un niveau élevé avec 1,05 %. Bien que réjouissant, le résultat brut des opérations d'intérêts a toutefois été influencé par la crise liée au coronavirus et essuie des corrections de valeur de 3,6 millions de francs.

Evolution positive du résultat des opérations de commissions et des prestations de service

Le résultat des opérations de commissions et des prestations de service de Valiant poursuit sa tendance positive en 2020. Les résultats du premier trimestre dans ce domaine sont très réjouissants avec une croissance de 9,8 % à 16 millions de francs. L'évolution de l'ensemble du résultat opérationnel est également réjouissante : il affiche une croissance de 4,9 % et s'élève à 100,5 millions de francs. Il s'agit d'une augmentation considérable par rapport aux charges d'exploitation (+ 3,8 %). Le résultat opérationnel reste stable à 31,5 millions de francs (+ 0,1 %). Cela prouve que Valiant bénéficie de bases opérationnelles solides et que le modèle d'affaires est efficace. Le bénéfice extraordinaire enregistre une baisse de 2,8 millions de francs par rapport à l'année précédente, car Valiant a vendu plusieurs biens immobiliers importants début 2019.

Un bilan de plus de 30 milliards de francs

Pour la première fois dans l'histoire de Valiant, la somme du bilan dépasse les 30 milliards de francs. Elle a ainsi progressé de 3,9 % et se monte à 31,1 milliards de francs. Les prêts ont augmenté au total de 1,5 % pour atteindre 25,2 milliards de francs. Environ la moitié correspond aux crédits relais COVID-19 accordés aux PME. Les hypothèques ont augmenté de 0,7 % et s'élèvent à 23,5 milliards de francs.

28 nouveaux emplois à temps plein

La stratégie d'expansion de Valiant a fait augmenter les coûts comme prévu. Les frais de personnel ont augmenté de 4,1 % par rapport au trimestre 2019, notamment en raison de 28 nouveaux emplois à temps plein. Les frais s'élèvent ainsi à 33,4 millions de francs. Fin mars, la banque suprarégionale employait 1049 collaboratrices et collaborateurs répartis sur 926 emplois à temps plein. Les charges matérielles affichent un total de 26,0 millions de francs et une progression de 3,4 %. Les charges d'exploitation atteignent un total de 59,4 millions de francs et ont progressé de 3,8 %. Le ratio coûts/revenu est de 59,1 % (T1 2019 : 59,7 %).

Des bases solides grâce à une haute qualité des prêts

L'exercice 2020 sera influencé par la pandémie du coronavirus, qui cause un ralentissement des activités économiques en Suisse depuis mars 2020. Valiant est toutefois bien équipée pour pouvoir faire face aux défis actuels : premièrement, elle dispose d'un portefeuille de crédits de haute qualité, même dans un environnement de marché difficile. Deuxièmement, elle bénéficie d'une dotation en fonds propres solide ainsi que d'un modèle d'affaires sûr. La banque dépasse largement les exigences de la FINMA concernant le Leverage Ratio et le ratio de fonds propres. Enfin, Valiant a déjà commencé à mettre en œuvre des mesures pour réduire les coûts dès cette année. Le CEO Ewald Burgener commente les prévisions 2020 : « Nous nous attendons à une évolution stable des affaires. Mais nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer de manière définitive concernant l'évolution des défauts de crédit. »

Chiffres clés du bilan

31.03.2020

en mio. CHF 31.12.2019

en mio. CHF Evolution en % Total du bilan 31 083 29 906 3,9 Prêts à la clientèle - dont demandes d'hypothèques 25 168 23 490 24 803 23 332 1,5 0,7 Fonds de la clientèle 19 470 19 195 1,4 Effectifs (ETP) 926. 918. +8 ETP

Chiffres clés du compte de résultat

31.03.2020

en CHF 1 000 31.03.2019

en CHF 1 000 Evolution en % Produit brut des opérations d'intérêts 80 244 76 794 4,5 Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 16 001 14 569 9,8 Résultat des opérations de négoce 2 693 3 150 -14,5 Autres résultats ordinaires 1 540 1 248 23,4 Produit d'exploitation* 100 478 95 761 4,9 Charges d'exploitation 59 374 57 198 3,8 Résultat opérationnel 31 450 31 412 0,1 Bénéfice du groupe 26 153 28 231 -7,4

* avant variations dues à des corrections de valeurs et des pertes d'opérations d'intérêts

Les informations et documents relatifs au résultat intermédiaire au 31 mars 2020 peuvent être consultés à l'adresse : valiant.ch/resultats