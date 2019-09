Stratégie 2020 – 2024 - Valiant accélère l'expansion

Valiant poursuit sur la voie du succès et souhaite développer sa position dans le secteur financier suisse. La stratégie jusqu'en 2024 s'inscrit sous le signe de la simplicité et d'une expansion accélérée : cela implique notamment de nouvelles succursales dans de nouvelles zones de marché, des conseillers à la clientèle supplémentaires ou des prestations élargies. Valiant prévoit entre autres d'ouvrir sept nouvelles succursales dans le canton de Zurich et d'investir davantage dans la numérisation. De plus, Valiant envisage de soumettre la demande d'une augmentation du dividende à CHF 5,00 auprès de l'assemblée générale.

Pendant la période stratégique actuelle, Valiant a atteint de nombreux objectifs. Elle a simplifié son modèle d'affaires et s'est concentrée sur son cœur de métier ciblant les particuliers et les PME. Elle a ouvert de nouvelles succursales dans de nouvelles zones de marché. Et elle est devenue une banque moderne, qui concilie les prestations numériques avec le conseil personnalisé. « La stratégie 2024 est une évolution. Nous avons pris les bonnes décisions ces dernières années et jouissons d'une très bonne situation malgré l'environnement de marché difficile », déclare le président du conseil d'administration, Jürg Bucher.

Une stratégie inspirée de la vision

« La vie financière des particuliers et des PME de Suisse n'aura jamais été aussi simple qu'avec Valiant. » Voici la vision de Valiant. Le conseil d'administration et le comité de direction se sont basés sur cette vision pour élaborer la stratégie jusqu'en 2024. Les collaborateurs ont aussi activement contribué à ce projet. Ainsi, la stratégie est le résultat d'un travail commun amplement soutenu à l'interne et qui devrait mener Valiant vers un futur prometteur.

Une offensive renforcée : 170 nouveaux postes à temps plein

La stratégie que Valiant a lancée il y a quatre ans sera accélérée. Jürg Bucher à ce sujet : « Nous allons renforcer notre présence du lac Léman jusqu'au lac de Constance et proposerons une offre financière complète pour la clientèle privée et les PME. Nous allons également créer 170 nouveaux postes à temps plein, dont 140 dans le conseil à la clientèle. » De même, Valiant prévoit d'augmenter le personnel dans le secteur des opérations de commission et des prestations de service. Dans les cinq années à venir, Valiant prévoit d'investir 50 mio. de francs en faveur de la stratégie. Elle compte entre autres renforcer les opérations de commissions et de prestations de service.

14 nouvelles succursales et un pas vers le canton de Zurich

Des investissements seront effectués d'une part au bénéfice de la numérisation et d'autre part, en faveur de 14 nouvelles succursales dans les pôles de croissance. Sept succursales sont prévues dans l'espace économique zurichois, d'autres en Suisse du Nord-Ouest, en Suisse romande et en Suisse orientale. De même, les effectifs personnels des sites actuels seront augmentés. Avec ces succursales supplémentaires, Valiant fait un pas de plus vers la consolidation de sa présence du lac Léman au lac de Constance. « Ces dernières années, nous avons fait des expériences enrichissantes concernant l'ouverture de nouvelles succursales dans de nouvelles zones de marché. L'association entre le conseil personnel et les prestations numériques porte ses fruits. Je suis convaincu que nous serons également une alternative bienvenue dans les nouvelles régions », déclare le CEO, Ewald Burgener.

Augmentation du volume d'affaires et meilleure exploitation de l'infrastructure

Il est important que Valiant puisse mieux exploiter son infrastructure actuelle. Elle a le potentiel de générer un volume d'affaires supplémentaire de plusieurs milliards. Atteindre de nouvelles économies d'échelle est l'un des objectifs principaux de l'offensive. Valiant reste également ouverte aux opportunités d'acquisition d'autres banques. Cette mesure a dernièrement fait ses preuves en 2017, avec la reprise de la Triba Partner Bank AG.

Expansion de l'offre et réalisation de nouvelles recettes

À l'avenir, Valiant se voit comme un prestataire financier, qui offre plus qu'une banque ordinaire. Elle souhaite lancer des offres comparatives et développer ses prestations tout au long de la chaîne de création de valeur de ses clients, dans l'objectif de générer des recettes supplémentaires. Un exemple actuel est l'hypothèque comparative, qui sera lancée en novembre dans la région de Saint-Gall ainsi que la participation à la plateforme immobilière AgentSelly. La conciliation renforcée du conseil personnel et des éléments numériques doit permettre de créer une expérience client complète et de simplifier encore davantage la vie financière des clients. Valiant se concentre à l'interne sur l'efficacité, en facilitant les processus. Elle a récemment réussi à numériser le processus de crédit complexe et à le rendre plus rapide et plus efficient.

Augmentation du dividende et des bénéfices sur le long terme

Les investissements, la croissance organique ainsi que les taux historiquement bas peuvent influencer à court terme l'évolution des bénéfices. « Nous sommes convaincus que nous parviendrons à augmenter significativement les bénéfices du groupe sur le long terme. Nous semons maintenant et cueillerons les fruits de notre labeur plus tard », affirme le président du conseil d'administration, Jürg Bucher. Les actionnaires devraient pouvoir en bénéficier dès l'année prochaine. Valiant prévoit lors de la prochaine assemblée générale, d'augmenter le dividende pour l'année 2019 de 60 centimes, notamment à 5 francs par action (+14%).

Valiant examinera l'émission d'un emprunt Tier-1 afin de financer la croissance accélérée et d'optimiser les capitaux propres. Le ratio de fonds propres devra toujours se situer entre 15% et 17%. Et Valiant prévoit d'atteindre tous ces objectifs sans pour autant dévier de sa politique de risque prudente.

Les informations et documents relatifs à la stratégie de Valiant peuvent être consultés à cette adresse : valiant.ch/actualites