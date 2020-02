Valiant augmente son bénéfice net en 2019 malgré des coûts en hausse

Berne (awp) - Le groupe bancaire bernois Valiant est parvenu de justesse à améliorer son bénéfice net l'année dernière, malgré une hausse des coûts en raison notamment des investissements. Les actionnaires profiteront d'un dividende relevé.

Le résultat brut des opérations d'intérêt, principale activité de la banque, a progressé de 2,4% à 314,7 millions de francs suisses en 2019, a précisé Valiant jeudi dans un communiqué. L'établissement a bénéficié de charges d'intérêts plus faibles de 21%.

La marge d'intérêt s'est établie à 1,10% l'année dernière, après 1,12% en 2018.

Dans les autres segments d'activité, les opérations de commissions et de prestations de services ont augmenté de 1,7% à 63,3 millions de francs suisses et les opérations de négoce ont atteint 11,8 millions, en hausse de 5,0% sur un an.

Au total, le produit d'exploitation a augmenté de 1,7% à 411 millions de francs suisses.

Les coûts ont parallèlement gonflé de 3,6% à 234,2 millions, en raison d'une progression autant des charges de personnel (+3,4%) que d'exploitation (+4,0%). La banque a notamment créé 28 emplois à temps plein, principalement dans le conseil à la clientèle.

La hausse des charges, mais aussi un dividende exceptionnel provenant de la société financière Aduno qui avait porté la rentabilité en 2018, ont fait baisser l'année dernière le résultat opérationnel de 5,9% à 142,9 millions de francs suisses.

Le bénéfice net est quant à lui ressorti en hausse de 0,6% à 121,1 millions de francs suisses.

Le produit d'exploitation et le résultat net ont dépassé les prévisions des analystes consultés par AWP. Le dividende, annoncé en hausse de 60 centimes à 5 francs suisses par action, est conforme aux attentes du marché.

Au niveau du bilan, les prêts à la clientèle ont enregistré une hausse 3,3% à 24,8 milliards de francs suisses, dont 23,3 milliards d'hypothèques (+3,8%). Les dépôts des clients ont quant à eux progressé de 4,9% à 19,2 milliards.

Pour 2020, la direction de Valiant anticipe un bénéfice à peu près stable et une croissance des prêts entre 3% et 4%.

