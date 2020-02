Valiant enregistre un solide bénéfice de l'exercice de 121,1 millions de francs

« Le bénéfice est légèrement plus élevé que celui de l'année dernière et nous avons pu accélérer la croissance de manière considérable. Les objectifs principaux que nous avions définis pour l'année 2019 ont été atteints. Nous sommes bien entendu très satisfaits de l'année écoulée et du solide résultat annuel. » Voilà comment Ewald Burgener, CEO de Valiant, résume l'exercice 2019.

Un excellent résultat des opérations d'intérêts

Les opérations d'intérêts ont à nouveau été le moteur principal du succès de Valiant en 2019. Le résultat des opérations brut, la source de revenu la plus importante, a augmenté de 2,4 % à 314,7 millions de francs (+ 7,4 millions de francs). La cause principale de cette évolution positive sont notamment des charges d'intérêts plus faibles. Ces dernières ont diminué de 21 % et ont baissé à 54,6 millions de francs. « Une marge d'intérêts de 1,10 % est un excellent résultat, compte tenu de la croissance réjouissante et d'un environnement de marché toujours difficile. Nous nous sommes battus pour chaque point de base, bien que ce n'était pas simple avec les taux d'intérêts très bas. L'engagement a une nouvelle fois porté ses fruits », affirme le CEO Ewald Burgener. Les opérations de commissions et de prestations de service ont augmenté de 1,7 % à 63,3 millions de francs. Les opérations de négoce se sont établies à 11,8 millions de francs (+ 5,0 %).

Des investissements pour l'avenir

L'année dernière, Valiant a une nouvelle fois investi beaucoup de moyens dans sa stratégie et ainsi, dans l'avenir de la banque. Les coûts ont progressé de 3,6 % pour atteindre 234,2 millions de francs. Les charges de personnel (+ 3,4 %) ainsi que les charges d'exploitation (+ 4,0%) ont augmenté. Les effectifs indiquent également une augmentation par rapport à 2018, notamment de 28 emplois à temps plein, qui ont été créés majoritairement dans le secteur du conseil clientèle. Suite à des charges plus conséquentes, le ratio coûts/revenu a atteint 57,0 % et a légèrement dépassé les chiffres de l'année précédente (55,9 %). Le résultat opérationnel s'élève à 142,9 millions de francs (- 5,9 %). Cette baisse est principalement due au dividende exceptionnel Aduno, qui avait fait croître le produit des participations de manière considérable en 2018.

Une croissance clairement accélérée

Avec sa stratégie d'expansion, Valiant poursuit l'objectif de croître et de mieux exploiter son infrastructure. Cette stratégie avait déjà porté ses fruits l'année précédente. Valiant a considérablement accéléré sa croissance par rapport à l'année précédente, sans pour autant modifier sa politique de risque prudente. Les prêts ont augmenté au total de 781,6 millions de francs et se montent à 24,8 milliards de francs (+ 3,3 %). Les hypothèques ont également enregistré une progression réjouissante de 3,8 % (+ 849 millions de francs), faisant ainsi grimper le volume hypothécaire à 23,3 milliards de francs. Les fonds de la clientèle ont augmenté de 4,9 % pour atteindre 19,2 milliards de francs (+ 904 millions de francs).

Définition de onze lieux pour de nouvelles succursales

Valiant a communiqué sa stratégie jusqu'en 2024, qui prévoit entre autres l'expansion dans le canton de Zurich. La mise en œuvre de la nouvelle stratégie a déjà été lancée. Les onze lieux dans lesquels la banque ouvrira de nouvelles succursales ont ainsi été définis : Altstetten, Bülach, Horgen, Meilen, Oerlikon, Uster et Winterthour dans le canton de Zurich ; ainsi que Muttenz (BL), Liestal (BL), Schaffhouse (SH) et Pully (VD) dans les zones de marché existantes. La recherche de locaux et de collaborateurs adéquats a déjà commencé. En plus de l'ouverture des deux succursales Frauenfeld et Rapperswil, deux succursales supplémentaires seront ouvertes en cours d'année dans la région zurichoise. Cela dépend toutefois de la recherche de locaux.

Participation majoritaire à AgentSelly

Dans le sens de sa nouvelle stratégie, Valiant souhaite développer ses produits et prestations tout au long de la chaîne de création de valeur de ses clients. La participation à l'agent immobilier en ligne AgentSelly en est un exemple. La participation actuelle de 38 % sera augmentée à 50 %. Ainsi, Valiant renforce également son activité de base, notamment les hypothèques pour particuliers.

Augmentation du dividende de 60 centimes ou de 14 %

Les capitaux propres s'élèvent actuellement à 2,3 milliards de francs et le ratio de fonds propres total est de 16,5 %. Cette stabilité ainsi que le résultat annuel solide permettent au conseil d'administration de poursuivre l'augmentation du dividende. Lors de la prochaine assemblée générale, il demandera une hausse du dividende de 60 centimes, pour 5 francs par action. « C'est une augmentation de 14 %. Avec la cinquième augmentation consécutive et un rendement d'environ 5 %, l'action Valiant devient de plus en plus attrayante en termes de dividende dans le Swiss Performance Index », se réjouit Jürg Bucher, président du conseil d'administration.

Un nouveau membre pour le conseil d'administration

Comme communiqué précédemment, l'ancien CEO Markus Gygax sera proposé à l'assemblée générale comme président et successeur de Jürg Bucher, après avoir été actif pendant un an dans le conseil d'administration. Avec Ronald Frank Trächsel, un excellent candidat a été trouvé pour le siège vacant dans le conseil d'administration. Il est actuellement directeur financier et membre de la direction auprès de BKW Energie SA. Il a également été actif en qualité de CFO auprès de différentes sociétés internationales dans le passé. Le nombre des membres du conseil d'administration reste ainsi de huit et compte quatre femmes et quatre hommes. Jürg Bucher commente son départ : « Je me réjouis de passer le flambeau à un successeur très compétent. Markus Gygax connaît la banque par cœur. Le conseil d'administration ainsi que le comité de direction accomplissent un travail constructif et d'excellente qualité qui promet un avenir brillant pour Valiant. »

Perspectives positives 2020

Pour l'année en cours, Valiant prévoit un bénéfice du groupe avoisinant celui de l'année précédente avec une croissance des prêts de 3 % à 4 %.

Chiffres clés du bilan

31.12.2019

en mio. CHF 31.12.2018

en mio. CHF Evolution en % Total du bilan 29 906 27 382 9,2 Prêts à la clientèle - dont demandes d'hypothèques 24 803 23 332 24 021 22 483 3,3 3,8 Fonds de la clientèle 19 195 18 291 4,9 Effectifs (ETP) 918 890 +28 ETP

Chiffres clés du compte de résultat

31.12.2019

en CHF 1 000 31.12.2018

en CHF 1 000 Evolution en % Produit brut des opérations d'intérêts 314 697 307 305 2,4 Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 63 258 62 230 1,7 Résultat des opérations de négoce 11 793 11 235 5,0 Autres résultats ordinaires 21 300 23 304 -8,6 Produit d'exploitation* 411 048 404 074 1,7 Charges d'exploitation 234 205 226 019 3,6 Résultat opérationnel 142 899 151 882 -5,9 Bénéfice du groupe 121 059 120 328 0,6

* avant variations dues à des corrections de valeurs et des pertes d'opérations d'intérêts

Les informations et documents relatifs aux résultats semestriels 2019 peuvent être consultés à l'adresse : valiant.ch/resultats

Les conférences de presse sur le résultat annuel auront lieu le 13 février, à 9 h 00 à l'hôtel Schweizerhof à Berne, et à 11 h 45 à l'hôtel Schweizerhof à Zurich.