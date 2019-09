Valiant investit dans le conseil à la clientèle privée et de PME

Zurich (awp) - Le groupe bancaire régional Valiant veut étoffer le conseil à la clientèle privée et aux PME et adapte à cet effet sa structure d'entreprise. Le segment Clientèle privée et le segment Clientèle d'entreprises seront renforcés en personnel, a précisé l'institut mardi soir.

La division Conseils en gestion de fortune pour clientèle et la division Clientèle internationale seront réunies dans le segment Clientèle privée et d'affaires dès le 1er octobre. Le nouveau segment Entreprises et clients institutionnels sera déployé pour mieux servir les besoins de la clientèle. Les compétences de conseils pour clients privés fortunés seront étendues.

