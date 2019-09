Valiant investit dans le conseil à la clientèle privée et des PME

La stratégie 2020-2024 de Valiant s'inscrit sous le signe de la simplicité et d'une expansion accélérée. Valiant investit significativement dans le conseil à la clientèle privée et des PME et adapte par conséquent la structure organisationnelle. L'offre de produits et de prestations pour la clientèle privée et commerciale sera également développée.

Dans le cadre de la stratégie, Valiant renforce nettement ses effectifs dans les secteurs clientèle privée et clientèle entreprises. Dans ce contexte, les départements « Conseil en patrimoine » et « Clientèle internationale » seront transférés dans le secteur clientèle privée et commerciale au 1er octobre 2019. Le nouveau secteur « Entreprises et clientèle institutionnelle » sera revalorisé. Cela permettra de répondre de manière optimale aux besoins des clients avec une offre financière complète à partir d'une seule unité organisationnelle ciblée. La compétence de conseil pour la clientèle privée fortunée sera particulièrement renforcée.

« Grâce à cette concentration et à une présence sensiblement accrue, les clients privés et les PME bénéficient d'un conseil complet personnalisé et d'une offre nettement développée », explique Ewald Burgener, CEO de Valiant.