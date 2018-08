Valiant nomme Ewald Burgener directeur général, expansion au centre

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de la banque Valiant a élu Ewald Burgener au poste de directeur général à partir de mai 2019. Le nouveau patron compte poursuivre la stratégie d'expansion de l'établissement bernois.

Il remplacera Markus Gygax qui rejoindra le conseil d'administration et en deviendra le président en 2020, a indiqué la banque.

"Nous continuerons notre politique d'expansion et à ouvrir de nouvelles filiales du lac de Léman jusqu'au lac de Constance", a déclaré le nouveau chef lors d'une conférence téléphonique.

Le directeur désigné espère aussi augmenter les revenus en dehors des opérations d'intérêts et renforcer notamment les recettes dégagées par les activités de commissions et services. "Valiant est bien positionnée et cela nous donne une bonne base pour le futur", a-t-il ajouté.

Ewald Burgener, âgé de 52 ans, est actuellement à la tête du département des finances et directeur général adjoint de Valiant. Avant de rejoindre l'établissement bernois, il a occupé la fonction d'expert-comptable et de réviseur bancaire chez Ernest & Young EY ainsi que celle de responsable du département des finances auprès de la Holding des banques régionales RBA, précise le communiqué.

Au premier semestre, le bénéfice net de Valiant a atteint 59,8 millions de francs suisses, en hausse de 14,5% sur un an, dopé par un apport exceptionnel. Le produit d'exploitation a bondi de 10% à 206,6 millions.

En Romandie, l'ouverture de filiales est prévue notamment à Vevey et à Nyon, respectivement en novembre et en janvier.

A 11h15, le titre Valiant cédait 2,5% à 8,15 francs suisses dans un marché élargi SPI en baisse de 0,49%.

