Valiant place de nouveaux Covered Bonds

Valiant a placé sur le marché un emprunt adossé à des hypothèques pour la quatrième fois cette année et pour la sixième fois au total. L'emprunt a une durée de quinze ans, un coupon de 0,125 % et se verra vraisemblablement de nouveau décerner un triple A par l'agence de notation Moody's.

Alternative dans le segment triple A

Les Covered Bonds de Valiant constituent, pour les investisseurs institutionnels, une alternative intéressante dans le segment triple A, hautement concentré, du Swiss Bond Index. Le sixième Covered Bond a été placé au prix de 100,484 % avec un rendement de 0,0925 % et pourra être négocié à la SIX dès le 3 décembre 2019.

Volume total de 1,95 milliards de francs

Valiant a actuellement émis des Covered Bonds pour un volume total de 1,95 milliards de francs. Outre les fonds de la clientèle et des emprunts de lettres de gage, les Covered Bonds constituent pour la banque suprarégionale le troisième pilier de refinancement des prêts, et notamment un des plus attrayants. Valiant parvient ainsi à faire baisser ses coûts de refinancement et donc à défendre sa marge d'intérêt.

Valiant prévoit de continuer à placer des Covered Bonds de manière régulière.