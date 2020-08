Zurich (awp) - Valiant a émis pour 115 millions de francs suisses de nouveaux Covered Bonds, dans le cadre d'un placement privé. Les obligations sont adossées à des hypothèques pour la septième fois au total et pour la première fois en 2020, a précisé la banque régionale bernoise jeudi soir. Les bonds sécurisés ont une durée d'un an et leur coupon est de 0%.

Au total, Valiant a émis des Covered Bonds pour un volume total de 2,068 milliards de francs suisses. Avec les fonds de la clientèle et les emprunts de lettres de gage, ce type d'obligations constitue le troisième pilier de refinancement des prêts.

L'institut prévoit de continuer à placer des Covered Bonds de manière régulière.

rp/buc