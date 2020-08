Valiant poursuit sa belle croissance

Valiant enregistre un très bon résultat semestriel. Au cours du premier semestre 2020, le prestataire financier a réussi à augmenter son produit d'exploitation de 2,7 %, soit à 210,9 millions de francs. Le résultat opérationnel est aussi légèrement plus élevé. Valiant maintient sa stratégie de croissance et ouvre de nouvelles succursales.

Valiant tire un bilan réjouissant du premier semestre 2020. Dans un environnement marqué par le coronavirus, elle maintient le cap pour réaliser ses objectifs. Valiant présente un produit d'exploitation de 210,9 millions de francs, correspondant à une augmentation de 2,7 % par rapport à l'année précédente. Elle atteint ainsi un résultat opérationnel de 73,9 millions de francs et dépasse le résultat de l'année dernière de 0,2 %. Il convient de noter que les dividendes versés à Valiant et résultant de participations étaient moins importants en 2020, ce qui réduit également le résultat opérationnel par rapport à l'année précédente. « Valiant est sur la bonne voie en termes de performance opérationnelle. C'est grâce à la confiance de notre clientèle ainsi qu'à nos collaboratrices et collaborateurs, qui sont ancrés localement et qui ont réalisé un travail remarquable pendant la crise du coronavirus », déclare le CEO Ewald Burgener.

Le produit brut des opérations d'intérêts, qui enregistre une croissance de 4,6 % et se monte à 162,4 millions de francs, témoigne d'une mise en œuvre réussie de la stratégie de croissance de Valiant. La politique de risque prudente de Valiant porte ses fruits. Après déduction des corrections de valeur pour risques de défaillance de crédit s'élevant à 7,8 millions de francs (année précédente : 3,3 millions de francs), il en résulte un résultat net des opérations d'intérêts de 154,5 millions de francs. Valiant surpasse ainsi les résultats de l'année dernière de 1,7 %.

Des emplois supplémentaires

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Valiant a engagé douze conseillères et conseillers à la clientèle supplémentaires. L'objectif étant de poursuivre la trajectoire de croissance. Le volume des prêts de Valiant a grimpé à 25,5 milliards de francs au cours de la première moitié de l'année. Cela correspond à une augmentation de 2,8 %. Près de la moitié de la croissance des prêts, à savoir 1,3 %, est à imputer à l'octroi de crédits Covid-19. Valiant parvient également à enregistrer une hausse de 4,8 % en matière de fonds de clientèle. Ils se montent désormais à 20,1 milliards de francs. Valiant a renforcé les opérations de placement et de prévoyance et affiche un développement satisfaisant dans ce domaine. Valiant a pu augmenter le produit des commissions issu des opérations de titres et de placement de 11,4 % et atteindre ainsi un rendement de 22,1 millions de francs.

Une croissance rentable

Grâce à la gestion active des processus et des coûts, les frais d'exploitation ont progressé moins rapidement que prévu au cours du premier semestre, à savoir de 2,2 %, à 119,1 millions de francs. Le ratio coûts/revenu avant corrections de valeurs dues aux risques de défaillance est de 56,5 % et a baissé de 0,2 % par rapport au premier semestre 2019.

Pour ce premier semestre, Valiant affiche un bénéfice du groupe de 60,1 millions de francs, donc une baisse de 1,4 millions de francs (- 2,2 %) par rapport au résultat de l'année dernière. Cette baisse s'explique également par le fait que Valiant a vendu moins de biens immobiliers que l'année précédente. Par conséquent, le bénéfice extraordinaire est également inférieur à celui de 2019.

Ouverture de nouvelles succursales

Valiant s'est fixé comme objectif de poursuivre sa croissance et de profiter des économies d'échelle. « Pendant le confinement, nous avons légèrement ralenti le rythme de notre croissance. Maintenant, nous reprenons de la vitesse et mettons en œuvre nos projets », déclare Ewald Burgener. Le 16 novembre 2020, Valiant ouvrira une nouvelle succursale à Rapperswil. Elle a également trouvé un emplacement à Oerlikon et à Liestal pour y ouvrir deux nouvelles succursales. Ces dernières seront inaugurées en été 2021. La recherche d'emplacements pour des succursales supplémentaires est en cours.

Simple, numérique et durable

La crise du coronavirus montre que Valiant est très bien positionnée dans le domaine du numérique. Grâce à son concept de succursales innovant, elle a pu proposer toutes les prestations de manière personnelle et numérique et effectuer des entretiens vidéo avec les clientes et clients. Les clientes et clients ont également la possibilité de convenir d'un rendez-vous directement via le site Internet de Valiant. Le paiement sans contact a fortement augmenté avec le coronavirus. Valiant propose aujourd'hui toutes les fonctions nécessaires pour le paiement sans contact via carte bancaire, smartphone ou smartwatch.

Valiant positionne de plus en plus son activité de base de manière durable. Pour l'analyse de titres, la sélection de placements ainsi que l'évaluation de produits de placement, Valiant a introduit des critères ESG. A cet effet, Valiant prend en compte des critères écologiques et sociaux ainsi que des aspects de la gestion d'entreprise. Valiant a également défini des critères d'exclusion dans les opérations de financement. Dans le segment de la clientèle entreprise et commerciale, le financement de projets est examiné sous l'angle des questions environnementales et sociales controversées. L'opération est refusée en cas de non-respect des standards.

Une évolution stable attendue

Toute l'économie suisse est affectée par les conséquences de la crise du coronavirus, les banques incluses. Les conditions-cadre économiques et sociales ont été chamboulées très rapidement. Dans ce contexte, Valiant se veut comme un prestataire financier solide et résistant, capable également de faire face aux défis extraordinaires. Valiant aborde les risques de manière prudente et bénéficie d'un portefeuille de crédits de haute qualité. Elle jouit également d'une base de capital et de liquidités solide et possède un modèle d'affaires robuste. Valiant prévoit que ses opérations se développeront de manière stable au cours du deuxième trimestre 2020. Cependant, l'évolution des risques de défaillance de crédit est actuellement difficile à évaluer.

Chiffres clés du bilan

30.06.2020

en mio. CHF 31.12.2019

en mio. CHF Evolution en % Total du bilan 31 936 29 906 6.8 Prêts à la clientèle nets - dont demandes d'hypothèques 25 491

23 723 24 803

23 332 2,8

1,7 Fonds clientèle 20 109 19 195 4,8 Effectifs (ETP) 926 918 +8 ETP

Chiffres clés du compte de résultat

30.06.2020

en CHF 1 000 30.06.2019

en CHF 1 000 Evolution en % Produit brut des opérations d'intérêts 162 352 155 218 4,6 Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 31 452 29 777 5,6 Résultat des opérations de négoce 5 347 5 686 -6,0 Autres résultats ordinaires 11 730 14 695 -20,2 Produit d'exploitation* 210 881 205 376 2,7 Charges d'exploitation 119 092 116 495 2,2 Résultat opérationnel 73 899 73 778 0,2 Bénéfice du groupe 60 115 61 484 -2,2

* avant variations dues à des corrections de valeurs dues aux risques de défaillance et des pertes d'opérations d'intérêts