Valiant publie le rapport de gestion 2019

Valiant Holding SA a publié aujourd'hui son rapport de gestion sur l'exercice 2019. Il tient compte du rapport annuel, du rapport responsabilité de l'entreprise, du rapport Corporate Governance, du rapport de rémunération et du rapport financier.

Il s'ouvre par un message du président du conseil d'administration, Jürg Bucher, et du CEO, Ewald Burgener. Dans l'interview qui suit, ils s'expriment au sujet de l'exercice 2019 et de la mise en œuvre de la stratégie et jettent un regard sur les défis à venir.

Le rapport de gestion de Valiant Holding SA est disponible en ligne sur :

valiant.ch/ rapportdegestion.