Valiant réalise un résultat semestriel réjouissant

Le bénéfice du groupe a augmenté de 2,9 % et se monte à 61,5 millions de francs, au terme des six premiers mois et par rapport à la même période de l'exercice précédent. Valiant a de nouveau atteint un très bon résultat brut des opérations d'intérêts, lequel a progressé de 2,9 %. La marge d'intérêts s'est maintenue à 1,11 %. Les attentes pour l'ensemble de l'année 2019 restent inchangées : un bénéfice légèrement supérieur à celui de l'année précédente.

En mai 2019, Ewald Burgener a succédé à Markus Gygax au poste de CEO de Valiant. L'ancien directeur financier porte un regard satisfait sur le résultat semestriel de la banque suprarégionale : « Les taux d'intérêts ont à nouveau sensiblement baissé au premier semestre 2019. Toutes les banques ayant basé leur modèle d'affaires sur les hypothèques et les crédits pour PME ressentent ce vent contraire. Au vu de ces circonstances, nous avons obtenu un résultat semestriel réjouissant. Les opérations d'intérêts et la marge d'intérêts sont particulièrement positives. » Au premier semestre, le bénéfice du groupe a augmenté de 2,9 %, autrement dit de 1,7 millions pour atteindre 61,5 millions.

Un résultat des opérations d'intérêts entraînant une amélioration du bénéfice

Le résultat brut des opérations d'intérêts a progressé de 2,9 % par rapport à la même période de l'exercice précédent et s'élève à 155,2 millions de francs. « Je suis fier que nous ayons réussi à maintenir la marge d'intérêts à 1,11 %, malgré des taux d'intérêts historiquement bas. Depuis plusieurs années, la stabilité des opérations d'intérêts est l'un de nos points forts. Et nous continuons à nous battre pour chaque point de base de la marge d'intérêts », affirme le CEO Ewald Burgener. Valiant le fait avant tout au niveau des charges d'intérêts. Elle a pu les faire baisser à 28,5 millions de francs (-24 %). Le résultat des opérations de commissions et des prestations de service n'est pas satisfaisant. En effet, il a baissé de 1,6 % pour atteindre 29,8 millions de francs.

Discipline rigoureuse en matière de coûts toujours en ligne de mire

Le premier semestre 2019 confirme que Valiant maîtrise ses coûts. Les charges d'exploitation s'élèvent toutefois à 116,5 millions de francs (+2,3 %). Les charges de personnel se montent notamment à 65,2 millions de francs. Cela correspond à une hausse de 4,3 %, attribuée entre autres aux nouveaux postes à temps plein créés par Valiant dans le cadre de sa stratégie d'expansion. Les charges matérielles ont en revanche baissé à 51,3 % millions de francs (-0,2 %). Par conséquent, le ratio cost/income est passé de 55,1 % (année précédente) à 56,7 %. Le résultat opérationnel s'élève à 73,8 millions de francs (-9,3 %). Ce recul s'explique principalement par une baisse du produit des participations, qui l'an passé a été supérieur à la moyenne en raison d'un versement unique de dividendes de Aduno.

Croissance rentable dans le secteur des prêts

« Oui à un volume élevé, mais pas à n'importe quel prix. » Cette devise reste actuelle. Dans le cadre de la croissance de son cœur de métier, Valiant a pu malgré tout passer à la vitesse supérieure sans prendre de risques trop importants. Les prêts ont augmenté au total de 422,3 millions pour parvenir à 24,4 milliards de francs (+1,8%). Les hypothèques ont progressé de 2 % et représentent désormais 22,9 milliards de francs (+446,4 millions de francs). Avec 18,4 milliards de francs, les fonds de la clientèle sont légèrement en hausse (+0,7%).

Sous le signe de la stratégie

L'année 2019 s'inscrit sous le signe de la stratégie pour Valiant. D'une part, cette dernière continue de mettre en œuvre sa stratégie actuelle de manière rigoureuse. D'autre part, elle travaille intensivement sur le développement de la stratégie jusqu'en 2024. Outre le conseil d'administration et le comité de direction, les collaborateurs sont aussi impliqués dans ce processus. « Ainsi, nous nous assurons que le chemin qui mène à un futur exigeant naît de l'intérieur et est largement soutenu », explique le CEO Ewald Burgener. La stratégie sera présentée en septembre 2019.

Nouvelle succursale prévue à Rapperswil

Après Rheinfelden, Wil, Saint-Gall et Frauenfeld, Valiant a défini Rapperswil (St-Gall) comme nouveau site d'expansion. L'évaluation de locaux adéquats et le recrutement de collaborateurs ont déjà commencé. Valiant prévoit une succursale moderne et innovante au bord du lac de Zurich avec cinq conseillers à la clientèle.

Attentes stables pour 2019

Ce solide résultat semestriel renforce Valiant dans ses attentes d'atteindre, en 2019, un bénéfice légèrement supérieur à celui de l'année passée. Dans le secteur des prêts, elle aspire à une croissance de 3 %.

Chiffres clés du bilan

30.06.2019

en mio. CHF 31.12.2018

en mio. CHF Evolution en % Total du bilan 28 308 27 383 3.4 Prêts à la clientèle - dont demandes d'hypothèques 24 444 22 929 24 021 22 483 1.8 2.0 Fonds de la clientèle 18 418 18 291 0.7 Effectifs (ETP) 899 890 +9 ETP

Chiffres clés du compte de résultat

30.06.2019

en CHF 1 000 30.06.2018

en CHF 1 000 Evolution en % Produit brut des opérations d'intérêts 155 218 150 916 2.9 Résultat des opérations de commissions et des prestations de service 29 777 30 249 -1.6 Résultat des opérations de négoce 5 686 5 742 -1.0 Autres résultats ordinaires 14 695 19 690 -25.4 Produit d'exploitation* 205 376 206 597 -0.6 Charges d'exploitation 116 495 113 916 2.3 Résultat opérationnel 73 778 81 377 -9.3 Bénéfice du groupe 61 484 59 761 2.9

* avant variations dues à des corrections de valeurs et des pertes d'opérations d'intérêts



Les informations et documents relatifs aux résultats semestriels 2019 peuvent être consultés à l'adresse : valiant.ch/resultats

La conférence de presse téléphonique destinée aux journalistes et aux analystes aura lieu le 8 août 2019, à 10 h. Les journalistes et analystes intéressés peuvent se connecter via les informations suivantes : N° de téléphone : +41 58 262 07 11, code d'accès : 239252.

