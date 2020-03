Valiant propose cette aide immédiate en complément des mesures proposées par la Confédération avec les coopératives de cautionnement régionales comme garants. Valiant vient en aide aux PME avec une contribution substantielle, dont le montant dépendra des besoins des entreprises. Cette aide consistera en la suspension d'amortissements ou le financement de pénuries de liquidités. Les modalités ainsi que le type d'aide apportée seront convenus individuellement avec les entreprises concernées. La mise en œuvre de ces mesures doit pouvoir se faire de manière simple et rapide. Les conditions étant que la performance opérationnelle de l'entreprise était stable avant cette situation exceptionnelle et que ses finances étaient saines.

Valiant : une banque pour les PME

Depuis toujours, Valiant est une banque pour les PME et les indépendants. Etablie dans treize cantons, elle entretient des relations de longue date avec les entreprises et les entrepreneurs de ses zones de marché. « Il va de soi que nous venions en aide à notre clientèle PME dans cette situation extraordinaire. C'est aussi un signe de proximité, de solidarité et de partenariat avec nos clients », déclare le CEO Ewald Burgener. « Nous sommes en contact avec nos clientes et clients PME et analysons la situation en continu pour être en mesure d'apporter l'aide nécessaire. » Afin de soutenir également les PME régionales, Valiant poursuivra comme prévu ses projets de construction, par exemple la transformation de ses succursales.

Les clientes ou clients PME de Valiant qui nécessitent une aide immédiate sont priés de contacter directement leur conseillère ou conseiller à la clientèle. Les informations relatives aux cautionnements proposés par la Confédération sont publiées sur le site du SECO. Valiant assiste ses entreprises dans le processus.