Vallourec : Le titre a besoin de souffler 04/07/2019 | 10:50 vente En cours

Cours d'entrée : 2.684€ | Objectif : 2.3€ | Stop : 2.95€ | Potentiel : 14.31% Vallourec pourrait subir des dégagements suite à la forte appréciation de son cours. Le titre montre, en effet, des premiers signes d'essoufflement sur le court terme.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 2.3 €. Graphique VALLOUREC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 0.8 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 3.01 EUR.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 3.58 EUR.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Données financières (EUR) CA 2019 4 352 M EBIT 2019 7,00 M Résultat net 2019 -249 M Dette 2019 2 214 M Rendement 2019 - PER 2019 -4,99x PER 2020 -22,0x VE / CA2019 0,80x VE / CA2020 0,74x Capitalisation 1 249 M Prochain événement sur VALLOUREC 24/07/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 12 Objectif de cours Moyen 2,81 € Dernier Cours de Cloture 2,73 € Ecart / Objectif Haut 46,4% Ecart / Objectif Moyen 2,92% Ecart / Objectif Bas -67,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Philippe Crouzet Chairman-Management Board Vivienne Cox Chairman-Supervisory Board Olivier Mallet Chief Financial Officer Philippe Carlier Senior Vice President-Technology & Industry José Carlos Grubisich Filho Member-Supervisory Board