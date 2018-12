VALLOUREC : Morgan Stanley dégrade à Pondérer en ligne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Morgan Stanley a dégradé sa recommandation sur Vallourec de Surpondérer à Pondérer en ligne et abaissé son objectif de cours de 11 à 3,3 euros. Le broker craint que l'augmentation du ratio d'endettement en 2019/2020 ne s'approche de la limite des covenants et conduise les créanciers à renforcer la pression malgré le faible risque de liquidité et de solvabilité. Le bureau d'études estime que les fondamentaux resteront au second plan tant que les difficultés liées à la faiblesse du bilan ne seront pas réglées.