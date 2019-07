Vallourec : Morgan Stanley passe à la vente

03/07/2019 | 10:45

Dans le cadre d'une note sectorielle consacrée aux services parapétroliers, Morgan Stanley a dégradé son conseil sur l'action française Vallourec en adoptant le conseil vendeur de 'sous-performance', contre 'pondération en ligne' auparavant. En cause : le risque de bilan. Même si l'objectif de cours est ajusté de 2,8 à 3 euros.



A l'échelle du secteur, Morgan Stanley est d'avis que le pire est maintenant passé, mais aussi que la reprise sera plus modérée que d'habitude.



Certes, reconnaissent les spécialistes, les sociétés très endettées comme vallourec comptent aussi parmi celles qui présentent les potentiels de reprise les plus élevés. Mais comme la 'recovery' du secteur s'annonce compliquée, le risque de bilan pèsera plus lourd, d'où la dégradation de Vallourec et celle de PGS.





