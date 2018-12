Vallourec : UBS n'est acheteur et sabre l'objectif

07/12/2018 | 11:39

UBS a révoqué ce matin son conseil d'achat sur l'action du groupe parapétrolier français Vallourec, sur lequel le bureau d'études a adopté une position neutre en redoutant une levée de fonds. Sabré de près de 70%, l'objectif de cours à 12 mois dégringole de 7 à 2,20 euros.



Le précédent conseil positif d'UBS reposait sur une amélioration de la tendance des investissements pétro-gaziers et les fruit des économies engagées par le groupe. 'Mais nous avons révisé notre point de vue à la lumière du cash flow libre significativement négatif' de 571 millions d'euros enregistré sur les neuf premiers mois de 2018, argumentent les analystes.



Après sa chute (- 66% en un mois), 'nous estimons que le cours du titre (Vallourec) intègre déjà l'éventualité d'une augmentation de capital de l'ordre de 300 millions d'euros afin de respecter ses covenants' bancaires, indique UBS, ce qui justifie le changement de pied.





