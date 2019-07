Vallourec : UBS passe à 'vente'

12/07/2019 | 10:42

UBS dégrade sa recommandation sur Vallourec de 'neutre' à 'vente' et ramène son objectif de cours de 2,40 à 1,90 euro, ce qui représente un potentiel de baisse de 31% pour l'action du fabricant français de tubes sans soudures.



Dans sa note de recherche, l'intermédiaire financier met en avant 'des perspectives sombres pour les dépenses d'investissement sur terre ferme aux Etats-Unis au second semestre, ainsi qu'un bilan hautement endetté'.



