Vallourec : 'confirmation d'un FCF positif' selon Oddo

19/11/2019 | 10:13

Oddo estime que la très bonne nouvelle de la publication des résultats du 3ème trimestre a été la confirmation d'un FCF positif (+26 ME après +16 ME au 2ème trimestre) traduisant une accélération du redressement et de l'avance par rapport aux objectifs initiaux. Suite à cette annonce, le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat et son objectif de 3,8 E.



' Au terme des 9 mois, le FCF ressort ainsi à -117 ME (vs -571 ME YoY) soit une amélioration de plus de 450 ME '.



Oddo laisse inchangé ses estimations d'EBITDA 2019 et 2020 de respectivement 340 ME et 515 ME soit un accroissement de respectivement 190 ME et 175 ME.



' Nous avons révisé en hausse notre estimation de FCF à -93 ME en 2019 et le breakeven en 2020 à comparer à -494 ME en 2018 ' rajoute Oddo.



