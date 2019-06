Vallourec : la valorisation reste très modeste selon Oddo

06/06/2019 | 11:43

Vallourec a annoncé que les fonds “Sociétés de projets industriels” gérés par Bpifrance sont entrés au capital de Vallourec Umbilicals. Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 3,6 E.



Ces fonds ont apporté 25 ME au capital de Vallourec Umbilicals devenant ainsi actionnaires alors que Vallourec conserve 51% du capital de cette filiale.



' A ce jour, Vallourec dispose d'une capacité de production annuelle de 1 000 kilomètres (site basé en France) jugée insuffisante au regard de la croissance du marché. Aussi, le groupe vise un triplement de ses capacités de production avec la création de 2 nouvelles lignes opérationnelles en 2020. L'apport en capital de Bpifrance vise ainsi à participer à ces développements ' indique Oddo.



' Le 2ème trimestre (publication prévue le 24 juillet 2019 après clôture), devrait afficher des performances voisines à celle du 1er trimestre en nettes améliorations YoY ' rajoute le bureau d'analyses.



' Les facteurs exogènes demeurent déterminants (volatilité du prix du baril de brent/WTI, évolution des E&P...) et le groupe a engagé un plan massif de transformation dont les retombées sont d'ores et déjà largement positives '.



' La valorisation du groupe demeure toujours extrêmement modeste (7,1x l'EV/EBITDA 2020e) alors que le mouvement de recovery est en cours avec des marges toujours en-deçà de niveaux normatifs ' estime Oddo.



