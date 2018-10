LILLE (awp/afp) - Une réunion "décisive" sur le sort de l'aciérie Ascoval à Saint-Saulve est prévue mercredi à Bercy, a annoncé samedi à l'AFP le député (PCF) du Nord Fabien Roussel, selon lequel "les choses bougent dans le bon sens".

"Nous sommes convoqués à Bercy mercredi 31 octobre à 10H00 pour la décision finale" sur l'avenir de l'aciérie et de ses 281 employés, a déclaré M. Roussel. "J'espère que ce sera pour une fumée blanche."

Vendredi, une série de réunions techniques avait déjà réuni les acteurs du dossier à Bercy.

L'aciérie est menacée de disparition depuis la liquidation judiciaire en février de son principal actionnaire, Asco Industries. La justice lui a accordé mercredi un sursis de deux semaines.

Le groupe franco-belge Altifort a présenté une offre de reprise mais demande au sidérurgiste français Vallourec, principal client désormais premier actionnaire, de maintenir pendant un an et demi son niveau actuel de commandes. Or, Vallourec, spécialiste des tubes en acier sans soudures et dont l'État est actionnaire à 17%, a refusé cette demande.

"Nous savons que Vallourec ne participera pas à cet effort, sauf obligations sociales. Par contre, l'Etat cherche une solution industrielle", a assuré M. Roussel.

Avant de prendre toute décision sur un éventuel soutien public, le gouvernement a demandé un avis indépendant sur la situation économique d'Ascoval.

Selon M. Roussel, ce cabinet d'experts "n'a pas été nommé à charge". Il "collabore avec Altifort et son fondateur Bart Gruyaert afin de trouver une solution", s'est réjoui le député.

"J'ai parlé aujourd'hui avec Bart Gruyaert, il m'indique que, grâce à la mobilisation des salariés et de la presse, il a récupéré quatre propositions d'entreprises prêtes à se fournir chez lui (...) Les choses bougent dans le bon sens", a-t-il ajouté.

Vendredi, une trentaine de salariés d'Ascoval ont bloqué toutes les entrées de production du site de Vallourec à Aulnoye-Aymeries, près de Maubeuge, en faisant notamment brûler des pneus.

"Le président de la République pourra dormir sur ses deux oreilles pour sa venue dans le Nord s'il trouve une solution pour la reprise d'Ascoval", a affirmé M. Roussel en référence à la visite d'Emmanuel Macron les 7 et 8 novembre, soit le jour même de la décision du tribunal de Strasbourg sur le dossier.

Lors de cette visite, le président devrait prononcer un discours sur l'industrie en France, a indiqué M. Roussel. Et d'ajouter: "C'est impossible politiquement qu'il fasse un tel discours, qu'il vienne même dans la région pour un enterrement."

cmk/frd/nm