BONDS : S&P dégrade les notes de Vallourec et CGG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation Standard and Poor's (S&P) a abaissé mardi les notes de crédit des groupes de services parapétroliers Vallourec et CGG, dans le cadre d'une note sectorielle.

En raison de l'impact de la crise du coronavirus sur les cours du baril, les grandes compagnies pétrolières devraient réduire leurs dépenses d'investissements de 15% à 20% cette année, a estimé l'agence de notation. Ces décisions poseront d'importants défis aux groupes de services parapétroliers, juge l'agence.

S&P a ainsi dégradé la note de crédit de CGG de "B" à "B-" et a assorti à cette note une perspective stable, invoquant une visibilité limitée sur la demande pour les activités de l'entreprise.

L'agence de notation a également dégradé la note de Vallourec de "B-" à "CCC+", et a placé cette note sous examen en attente "de développements" liés à l'entreprise ("CreditWatch developing"). Cette perspective signifie que l'agence pourrait réviser ou relever sa notation dans les prochains mois, selon que l'entreprise réussisse ou non son augmentation de capital et parvienne à échapper à une crise de liquidité. Vallourec avait indiqué le 20 mars qu'il comptait réaliser une augmentation de capital de 800 millions d'euros "dès que les conditions le permettront".

