Fanny de Corta : L'humain avant tout 27/03/2020 - Carrières Depuis 15 ans chez Vallourec, Fanny se charge de recruter, épauler et faire grandir nos collaborateurs français, anglais et africains.

Racontez-nous votre parcours. Après un DESS et Magistère en RH et communication, j'ai d'abord travaillé chez Danone en tant qu'assistante RH en usine, puis chez Arcelor dans le recrutement et les relations écoles. C'est dans ce domaine que j'ai démarré chez Vallourec il y a quinze ans.



Ensuite, j'ai été chef de projet sur Vallourec University, le programme de formation interne du Groupe, une évolution très demandée par les salariés. En effet, à l'époque, chaque site organisait ses propres séminaires de formation. Résultat : certains collaborateurs venaient d'univers différents et cherchaient à mettre en place ce qu'ils avaient connu avant. La mise en place d'un référentiel commun permet d'assurer que tout le monde parle la même langue.



Le projet a permis de bien identifier l'opportunité pour Vallourec de construire des programmes de management identiques partout dans le monde pour partager un langage commun. Il a établi des principes de collaboration entre les équipes de formation des pays ou des sites et celles du Groupe pour enrichir l'offre de formation globale et sa cohérence.



Puis j'ai pris le poste de « HR division pour les fonctions ». Je travaillais avec les directeurs des fonctions corporate et leurs homologues des régions sur l'organisation et la gestion de leurs équipes : les plans de succession, les évolutions individuelles, les processus groupes… Enfin, en mai 2017, je suis devenue Talent and Development Director pour la France, le Royaume-Uni et l'Afrique. Après un DESS et Magistère en RH et communication, j'ai d'abord travaillé chez Danone en tant qu'assistante RH en usine, puis chez Arcelor dans. C'est dans ce domaine que j'ai démarré chez Vallourec il y a quinze ans.Ensuite, j'ai été chef de projet sur Vallourec University,. En effet, à l'époque, chaque site organisait ses propres séminaires de formation. Résultat : certains collaborateurs venaient d'univers différents et cherchaient à mettre en place ce qu'ils avaient connu avant. La mise en place d'un référentiel commun permet d'assurer que tout le monde parle la même langue.Le projet a permis de bien identifier l'opportunité pour Vallourec de construire des programmes de management identiques partout dans le monde pour partager un langage commun. Il a établi des principes de collaboration entre les équipes de formation des pays ou des sites et celles du Groupe pour enrichir l'offre de formation globale et sa cohérence.Puis j'ai pris le poste de « HR division pour les fonctions ». Je travaillais avec les directeurs des fonctions corporate et leurs homologues des régions sur l'organisation et la gestion de leurs équipes : les plans de succession, les évolutions individuelles, les processus groupes…

En quoi consiste votre travail ? Je m'occupe avec mon équipe de plusieurs domaines très différents ! Quelques exemples :

Tout d'abord, le recrutement et la marque employeur en France , et quelques recrutements internationaux

, et quelques recrutements internationaux Les processus RH , comme par exemple la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : il s'agit de comparer des postes qui ne sont a priori pas comparables et déterminer le niveau de salaire attribué à chacun

, comme par exemple la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : il s'agit de comparer des postes qui ne sont a priori pas comparables et déterminer le niveau de salaire attribué à chacun Certains programmes, tels que le programme des spécialistes qui permet de reconnaître en termes de niveau de responsabilité les personnes dans les filières techniques : nous construisons avec les managers les processus et les grilles de compétences puis les déployons dans les sites

qui permet de reconnaître en termes de niveau de responsabilité les personnes dans les filières techniques : nous construisons avec les managers les processus et les grilles de compétences puis les déployons dans les sites Les carrières au Royaume-Uni, en Afrique et en France : avec les managers et les RH locaux, nous préparons tous les ans une présentation pour la direction générale qu'on appelle la people review. La people review comporte une première partie d'analyse globale sur les compétences dont nous disposons et celles qui nous manquent, en prenant en compte par exemple la pyramide des âges dans certains métiers, l'apparition de nouvelles professions etc... Nous présentons notre stratégie RH pour répondre aux enjeux de notre région. Il y a aussi une réflexion au niveau individuel sur les évolutions professionnelles de chacun sur un horizon de 3 ans et les besoins potentiels d'accompagnement. Nous réfléchissons aux plans de succession les plus pertinents.

: avec les managers et les RH locaux, nous préparons tous les ans une présentation pour la direction générale qu'on appelle la people review. La people review comporte une première partie d'analyse globale sur les compétences dont nous disposons et celles qui nous manquent, en prenant en compte par exemple la pyramide des âges dans certains métiers, l'apparition de nouvelles professions etc... Nous présentons notre stratégie RH pour répondre aux enjeux de notre région. Il y a aussi une réflexion au niveau individuel sur les évolutions professionnelles de chacun sur un horizon de 3 ans et les besoins potentiels d'accompagnement. Nous réfléchissons aux plans de succession les plus pertinents. L'accompagnement des équipes et des managers au quotidien. J'aide les salariés à découvrir de nouveaux schémas de carrières et clarifier les messages managériaux, et les managers à donner du feedback et à suggérer des coachings ou des formations pour résoudre les problèmes au sein de leurs équipes. Par exemple, une manager est un jour venue me voir pour m'expliquer qu'un collaborateur n'arrivait pas à prendre son poste ; je lui ai fait comprendre qu'elle devait être patiente et laisser au collaborateur le temps de s'approprier ses tâches avant de les effectuer à sa place. Je crois que l'accompagnement des équipes et des managers est la partie de mon métier que je préfère ! Je m'occupe avec mon équipe de plusieurs domaines très différents ! Quelques exemples :

Quelles sont, selon vous, les qualités nécessaires pour votre travail ? Avant tout, il faut avoir de l'intérêt pour l'humain ! Aux ressources humaines, il faut être très curieux. Lors des recrutements, j'ai adoré rencontrer des personnes qui exerçaient des métiers originaux et avaient des parcours atypiques.



Il faut également savoir être à la fois transparent et diplomate. Rien ne crée plus de frustration chez les salariés que de savoir qu'on ne leur dit pas tout !



C'est aussi important d'avoir de l'intuition, de savoir distinguer entre ce que la personne dit et ce qu'elle ne veut pas dire. Si deux collègues ne s'entendent pas, ils vont avoir tendance à rejeter la faute sur l'autre, alors que souvent, c'est juste une question de compatibilité de personnalités !



Je dois également me montrer créative sur les schémas de carrières possibles, car il y en a autant que de salariés. Et enfin, je trouve que c'est important d'avoir de l'humour ! Je travaille régulièrement sur des sujets qui ne sont pas faciles et il faut trouver le temps de se décharger et s'amuser entre collègues. Avant tout, il faut avoir de l'intérêt pour l'humain ! Aux ressources humaines, il faut. Lors des recrutements, j'ai adoré rencontrer des personnes qui exerçaient des métiers originaux et avaient des parcours atypiques.Il faut également savoir être à la fois. Rien ne crée plus de frustration chez les salariés que de savoir qu'on ne leur dit pas tout !C'est aussi important d'avoir de l'intuition, de savoir. Si deux collègues ne s'entendent pas, ils vont avoir tendance à rejeter la faute sur l'autre, alors que souvent, c'est juste une question de compatibilité de personnalités !Je dois également me montrer, car il y en a autant que de salariés. Et enfin, je trouve que c'est important d'avoir de l'humour ! Je travaille régulièrement sur des sujets qui ne sont pas faciles et il faut trouver le temps de se décharger et s'amuser entre collègues.

Qu'est-ce qui vous plaît chez Vallourec ? J'ai toujours adoré la possibilité de travailler avec des personnes très diverses, tant en termes de métiers qu'en termes de nationalités. Je vais bientôt gérer un recrutement en Afrique. Je suis impatiente de découvrir comment fonctionne le marché de l'emploi africain !



La vision du management et des hommes chez Vallourec correspond à la mienne. J'aime y travailler et faire grandir les équipes. Vallourec considère ses femmes et ses hommes comme du capital humain, et non comme des pions.



C'est très agréable de travailler avec mon manager. Il a su attentif à créer une équipe dans laquelle chacun est à sa place et qui s'entend comme un vrai collectif. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un prestataire qui disait que savoir créer une équipe était une des qualités les plus rares sur le marché. , tant en termes de métiers qu'en termes de nationalités. Je vais bientôt gérer un recrutement en Afrique. Je suis impatiente de découvrir comment fonctionne le marché de l'emploi africain !La vision du management et des hommes chez Vallourec correspond à la mienne. J'aime y travailler et faire grandir les équipes.C'est très agréable de travailler avec mon manager. Il a su attentif à créer une équipe dans laquelle chacun est à sa place et qui s'entend comme un vrai collectif. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un prestataire qui disait que savoir créer une équipe était une des qualités les plus rares sur le marché.

Humain Citation Citation Vallourec considère ses femmes et ses hommes comme du capital humain, et non comme des pions. Fanny de Corta Talent and Development Director

Quel conseil donneriez-vous aux femmes qui arrivent sur le marché du travail ? Les femmes mettent souvent des tabous sur leurs attentes en termes d'équilibre vie privée / vie professionnelle, par peur d'être jugées. Parfois, il suffit d'en parler ! Par exemple, il y a quelques années, ma manager organisait une réunion hebdomadaire tous les vendredis à 16h30. Souvent, la réunion durait longtemps. J'étais jeune maman et je récupérais mes enfants à l'école le vendredi ; la réunion me mettait donc en retard et me rajoutait un stress supplémentaire. Un jour, j'ai demandé à ma manager de décaler la réunion à un autre jour. Elle m'a simplement répondu : « Mais bien sûr ! ». Les femmes mettent souvent des tabous sur leurs attentes en termes d'équilibre vie privée / vie professionnelle, par peur d'être jugées. Parfois, il suffit d'en parler ! Par exemple, il y a quelques années, ma manager organisait une réunion hebdomadaire tous les vendredis à 16h30. Souvent, la réunion durait longtemps. J'étais jeune maman et je récupérais mes enfants à l'école le vendredi ; la réunion me mettait donc en retard et me rajoutait un stress supplémentaire.

Qui êtes-vous en dehors du travail ? Ma vie est très prise par mes trois enfants ! Je suis également une passionnée de lecture. Dernièrement, j'ai terminé un livre magnifique sur l'Algérie et le déracinement, L'art de perdre d'Alice Zeniter. L'héroïne du livre retrace la vie de son grand-père, ancien combattant de la Première Guerre Mondiale, qui s'est identifié à la France durant la guerre d'Algérie. Ma vie est très prise par mes trois enfants !Dernièrement, j'ai terminé un livre magnifique sur l'Algérie et le déracinement, L'art de perdre d'Alice Zeniter. L'héroïne du livre retrace la vie de son grand-père, ancien combattant de la Première Guerre Mondiale, qui s'est identifié à la France durant la guerre d'Algérie.

Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu ? Notre vice-président ressources humaines m'a dit un jour : « Il faut savoir rendre visibles ses actions. » C'est particulièrement utile pour moi qui dépense toute mon énergie à faire et pas assez à montrer ce que je fais. Pourtant, c'est essentiel de montrer que les ressources humaines contribuent à l'entreprise.