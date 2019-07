VALLOUREC : UBS dégrade à Vendre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a dégradé son opinion sur Vallourec de Neutre à Vendre et abaissé son objectif de cours de 2,4 à 1,9 euro en raison de la détérioration attendue du marché aux Etats-Unis. Le broker estime que la baisse de l'activité dans l'extraction de pétrole et de gaz va pénaliser la demande et les prix des tubes sans soudure en acier. Dans ce cadre, le bureau d'études a réduit de 15% ses estimations d'Ebitda pour 2020 et 2021. Il est désormais respectivement de 38% et de 32% inférieur au consensus.Par ailleurs ajoute l'analyste, le titre Vallourec a surperformé le secteur de 40% depuis le début de l'année et se traite avec une valeur d'entreprise représentant 16 fois son Ebitda attendu en 2019, contre 6 pour le reste du secteur.